По сообщению издания 56orb.ru, важность такого турнира и его роль в сохранении традиций были отмечены Антоном Кобяковым, советником президента РФ. Он считает проведение соревнований в честь выдающихся граждан, которые сделали большой вклад в развитие своего вида спорта, правильной инициативой и эффективным инструментом. В качестве примера Кобяков привел Гран-при «Иван Ярыгин», благодаря которому добились успеха многие будущие олимпийские чемпионы из России и других стран. Советник президента РФ выразил пожелание, чтобы регата имени Игоря Ченцовау — человека, который был душой и движущей силой своего спорта, способствовала развитию внутренней конкуренции и укреплению международного сотрудничества.