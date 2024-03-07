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В спортивную программу ПМЭФ-2024 вошла регата им. Игоря Ченцова

В спортивную программу ПМЭФ-2024 вошла регата им. Игоря Ченцова

7 марта 2024, 10:07
Фото: Марина Семенова
В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 2024 года запланировано проведение регаты имени Игоря Ченцова, председателя президиума и первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта. Мероприятие пройдет с 30 мая по 2 июня.

По сообщению издания 56orb.ru, важность такого турнира и его роль в сохранении традиций были отмечены Антоном Кобяковым, советником президента РФ. Он считает проведение соревнований в честь выдающихся граждан, которые сделали большой вклад в развитие своего вида спорта, правильной инициативой и эффективным инструментом. В качестве примера Кобяков привел Гран-при «Иван Ярыгин», благодаря которому добились успеха многие будущие олимпийские чемпионы из России и других стран. Советник президента РФ выразил пожелание, чтобы регата имени Игоря Ченцовау — человека, который был душой и движущей силой своего спорта, способствовала развитию внутренней конкуренции и укреплению международного сотрудничества.

Следует отметить, что регата имени Игоря Ченцова откроет сезон международного парусного турнира Tenzor International Cup, посвященного памяти выдающихся личностей в парусном спорте.

Проект получил поддержку Всероссийской федерации парусного спорта, Фонда Росконгресс и Центра спортивной подготовки сборных команд России. Информационным партнером регаты выступает медиахолдинг 1MI.

Сергей Джиенбаев, президент Всероссийской федерации парусного спорта, подчеркнул, что этот турнир является самым крупным спортивным соревнованием в классе MX700, где собирается наибольшее количество профессиональных яхтсменов, и каждый год сюда приезжают сильнейшие представители парусного сообщества.

Календарь предстоящего сезона предусматривает проведение четырех этапов с июня по ноябрь в основных локациях яхт-клуба Tenzor Sailing Club в подмосковном Пестово и Сочи.

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