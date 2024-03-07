Вакцины от кори больше нет в аптеках Екатеринбурга

В больницах же сообщают, что у них и в поликлиниках с этим все в порядке. В минздраве ответили, что обеспечили вакцинами все медучреждения. Замглавы региона Павел Креков ранее тоже говорил, что ситуация по кори в городе стабильная, проблем с вакциной не имеется.