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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Вакцина от кори закончилась в аптеках Екатеринбурга

Вакцины от кори больше нет в аптеках Екатеринбурга

7 марта 2024, 12:27
Фото: 1MI

Вакцина от кори закончилась в аптеках Екатеринбурга

В аптечных пунктах Екатеринбурга закончилась вакцина от кори. В продаже нет ни российского, ни зарубежного препарата. В больницах сообщают, что у них все есть.

В Екатеринбурге учеников школ скоро не будут пускать на уроки, если они не привиты от кори. Уведомления об этом уже получили родители учеников лицея № 173, где ранее был введен карантин по кори, пишет 66.RU.

В аптеках признались, что вакцины у них нет. Аналогичным образом дела обстоят у самих поставщиков. Сроки ближайшей поставки аптекарям неизвестны.

По мнению замдиректора аптек «Радуга» Алексея Панаита, иностранные вакцины сейчас не завозятся из-за санкций. Отечественные по той же причине, так как они создаются из иностранного сырья.

В сети «Живика» также поделились, что вакцин от кори у них нет. Заказать их они не могут. На сайтах всех городских аптек также не удается найти вакцины.

В больницах же сообщают, что у них и в поликлиниках с этим все в порядке. В минздраве ответили, что обеспечили вакцинами все медучреждения. Замглавы региона Павел Креков ранее тоже говорил, что ситуация по кори в городе стабильная, проблем с вакциной не имеется.

Ранее врач прокомментировал ситуацию со вспышкой кори.

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