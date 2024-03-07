Владислава Лелекова из поселка под Каменском-Уральским нашли мертвым

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
О смерти мужчины рассказали волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» в группе ВКонтакте. Также сотрудники выразили соболезнования близким людям погибшего свердловчанина.
Мужчину разыскивали поисковики, а также сотрудники полиции. Причины и обстоятельства его смерти в настоящий момент не сообщаются.
Напомним, Лелеков пропал без вести 1 февраля 2024 года. Родственники после его исчезновения обратились в поисковый и отряд и МВД за помощью в поисках.