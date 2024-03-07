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Найден мертвым пропавший 45-летний житель поселка под Каменском-Уральским

Владислава Лелекова из поселка под Каменском-Уральским нашли мертвым

7 марта 2024, 03:42
Фото: 1MI

Найден мертвым пропавший 45-летний житель поселка под Каменском-Уральским

Пропавшего 45-летнего мужчину из населенного пункта Мартюш, который расположен вблизи Каменска-Уральского, нашли мертвым 29 февраля 2024 года.

О смерти мужчины рассказали волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» в группе ВКонтакте. Также сотрудники выразили соболезнования близким людям погибшего свердловчанина.

Мужчину разыскивали поисковики, а также сотрудники полиции. Причины и обстоятельства его смерти в настоящий момент не сообщаются.

Напомним, Лелеков пропал без вести 1 февраля 2024 года. Родственники после его исчезновения обратились в поисковый и отряд и МВД за помощью в поисках.

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