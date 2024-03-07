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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 10:55

Обгоревшие кошки спасены работницами птицефабрики в Пермском крае

«Врачи ревели»: работницы птицефабрики в Пермском крае нашли в печи сгоревших кошек

7 марта 2024, 10:53
Фото: АНО «Центр помощи бездомным животным „МУРКОТ“

Обгоревшие кошки спасены работницами птицефабрики в Пермском крае

В Пермском крае сотрудницы птицефабрики нашли в печи обгоревших кошек. Некоторых из них удалось спасти, но часть питомцев погибли.

ЧП произошло на птицефабрике «Комсомольская». Двух спасенных животных сейчас лечат ветеринары, пишет 59.RU. По словам экс-сотрудницы птицефабрики Марины Заниной, нынешние сотрудницы боятся общаться с журналистами из-за риска увольнения.

Фото: АНО «Центр помощи бездомным животным „МУРКОТ“

Так, со слов женщины, 28 февраля сотрудницы фабрики вышли отдохнуть на воздух и услышали крики котов из печи. Они распахнули печь и оттуда выбежали коты: два взрослых и один маленький. Внутри лежало три мертвых тела.

Девушки стали обзванивать волонтеров и повезли пострадавших котов в клинику. Животным диагностировали ожоги ушей, глаз, а также многие другие повреждения.

Врачи ревели. Уж у них, так скажем, закалка всё равно не такая, как у нас, — поделились волонтеры.

Врачи согласились лечить животных, просто они были поражены жестокостью людей, которые подожгли их. Одной кошке может понадобиться пересадка кожи.

Перед случившимся на предприятие приходили проверяющие из Россельхознадзора, утверждает собеседница. После их предписания начальство издало приказ: никаких кошек в связи с антисанитарией.

После этого сотрудники фабрики начали забирать живность домой. Забрали не всех, и кто-то решился избавиться от кошек таким способом. Марина утверждает, что этого человека уже вычислили и уволили.

Напомним, что в декабре свердловчане выбросили на мороз 10 кошек с котятами. Они чуть не замерзли насмерть.

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#Увольнение#Врачи#Спасение#Птицефабрика#Пермский край#Журналисты#Кошки#Ветеринары#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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