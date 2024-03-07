Ядовито-зеленые выбросы над Коксохимом ЕВРАЗ НТМК заметили жители Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Местные жители не первый раз присылают фотографии и видео дыма яркого желто-зеленого цвета, источаемого коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК.
Коксохим, господа. Дышите глубже, Тагил. Вот так вот — зелено-ядовитый дым, — сопровождает словами съемку тагильчанин.
Выброс, предположительно, сероводорода (именно он имеет такой характерный цвет) в промышленной зоне произошел в 16:30 часов 5 марта 2024 года. В эти дни в городе действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.
Ранее мы сообщали, что 4 марта в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение формальдегида в 1,4 раза. Горожане пожаловались на плохое самочувствие.