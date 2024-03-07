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Published Сегодня, 09:09

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Жители Нижнего Тагила пожаловались на ядовито-зеленые выбросы от ЕВРАЗ НТМК

Ядовито-зеленые выбросы над Коксохимом ЕВРАЗ НТМК заметили жители Нижнего Тагила

7 марта 2024, 09:09
Фото: tagilcity.ru

Жители Нижнего Тагила пожаловались на ядовито-зеленые выбросы от ЕВРАЗ НТМК

Ядовито-зеленые выбросы накрыли небо над заводом Нижнего Тагила в районе Восточного шоссе. Местные жители запечатлели дым яркого цвета 5 марта во второй половине дня.

Местные жители не первый раз присылают фотографии и видео дыма яркого желто-зеленого цвета, источаемого коксохимическим производством ЕВРАЗ НТМК.

Коксохим, господа. Дышите глубже, Тагил. Вот так вот — зелено-ядовитый дым, — сопровождает словами съемку тагильчанин.

Выброс, предположительно, сероводорода (именно он имеет такой характерный цвет) в промышленной зоне произошел в 16:30 часов 5 марта 2024 года. В эти дни в городе действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.

Фото: tagilcity.ru
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Ранее мы сообщали, что 4 марта в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение формальдегида в 1,4 раза. Горожане пожаловались на плохое самочувствие.

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