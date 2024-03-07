Женщина в Екатеринбурге избежала уголовного дела за «выгул» сына на морозе без обуви

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Результаты проверки показали, что криминальных действий в данном инциденте нет, рассказали в пресс-службе регионального СК.
При этом в отношении екатеринбурженки инспекторы ПДН возбудили административное дело за ненадлежащее воспитание ребенка.
Ее вызвали на заседание территориальной комиссии при районной администрации и предупредили о том, что такое поведение недопустимо, рассказал начальник пресс-службе областного МВД Валерий Горелых.
Напомним, 11 января 2024 года в Солнечном микрорайоне местные жители обратили внимание на то, что женщина ведет по улице своего маленького сына, на котором были надеты только носки.
По словам горожанки, она хотела показать ребенку, что чувствует собака во время прогулки по морозу.