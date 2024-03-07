Житель Екатеринбурга пытался ввезти из ОАЭ 2 кг стиков для электронных сигарет

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
По словам екатеринбуржца, он купил 11 блоков в аэропорту за 400 долларов. При этом, согласно правилам таможни, пассажиру, который достиг совершеннолетия, можно вывозить из России или ввозить в нее не более 200 сигаретных изделий или стиков. Об этом рассказал глава таможни Кольцово Сергей Боровик.
Кроме того, правила, которые относятся к количеству провоза табачных изделий, действуют в том числе и на продукцию, которая была куплена в беспошлинной торговле. Стики у молодого человека были изъяты таможенниками до судебного решения.
Напомним, женщина пыталась провезти в Екатеринбург незадекларированную партию ресниц для наращивания.