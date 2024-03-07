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Published Сегодня, 06:22

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Житель Екатеринбурга хотел провезти через Кольцово стики для электронных сигарет

Житель Екатеринбурга пытался ввезти из ОАЭ 2 кг стиков для электронных сигарет

7 марта 2024, 06:22
Фото: Изображение Midjourney

Житель Екатеринбурга хотел провезти через Кольцово стики для электронных сигарет

29-летний молодой человек из Екатеринбурга привез с собой из Шарджа 2 килограмма стиков, которые нужны для электронных сигарет. При этом он нарушил таможенные правила.

По словам екатеринбуржца, он купил 11 блоков в аэропорту за 400 долларов. При этом, согласно правилам таможни, пассажиру, который достиг совершеннолетия, можно вывозить из России или ввозить в нее не более 200 сигаретных изделий или стиков. Об этом рассказал глава таможни Кольцово Сергей Боровик.

Кроме того, правила, которые относятся к количеству провоза табачных изделий, действуют в том числе и на продукцию, которая была куплена в беспошлинной торговле. Стики у молодого человека были изъяты таможенниками до судебного решения.

Напомним, женщина пыталась провезти в Екатеринбург незадекларированную партию ресниц для наращивания.

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