Житель Екатеринбурга пытался ввезти из ОАЭ 2 кг стиков для электронных сигарет

По словам екатеринбуржца, он купил 11 блоков в аэропорту за 400 долларов. При этом, согласно правилам таможни, пассажиру, который достиг совершеннолетия, можно вывозить из России или ввозить в нее не более 200 сигаретных изделий или стиков. Об этом рассказал глава таможни Кольцово Сергей Боровик.