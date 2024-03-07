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Posted Сегодня, 12:13

Published Сегодня, 12:13

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

Водитель с поддельными правами пойман в Нижнем Тагиле

Житель Нижнего Тагила купил права за 15 тысяч, но ездил недолго

7 марта 2024, 12:13
Фото: 1MI

Водитель с поддельными правами пойман в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле инспекторы ДПС остановили водителя для проверки документов. Выяснилось, что горожанин ездил с поддельными водительскими правами, которые он купил за 15 тысяч рублей.

Известно, что покупку тагильчанин совершил в Екатеринбурге. Настоящих прав мужчину лишили еще в апреле 2022 года за пьяное вождение, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Свою мужчину тагильчанин признал. Ему грозит до года тюрьмы.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД будут ловить нарушителей четыре дня в Нижнем Тагиле, а также Горноуральском ГО. Проверки продлятся с 7 по 10 марта. Особое внимание уделят грубым нарушителям ПДД.

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#Происшествия#Нижний Тагил#ГИБДД#Уголовное дело#Тюрьма#Права#ДПС#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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