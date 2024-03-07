Житель Нижнего Тагила купил права за 15 тысяч, но ездил недолго

Известно, что покупку тагильчанин совершил в Екатеринбурге. Настоящих прав мужчину лишили еще в апреле 2022 года за пьяное вождение, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.



Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Свою мужчину тагильчанин признал. Ему грозит до года тюрьмы.