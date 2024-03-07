Житель Нижнего Тагила купил права за 15 тысяч, но ездил недолго

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Известно, что покупку тагильчанин совершил в Екатеринбурге. Настоящих прав мужчину лишили еще в апреле 2022 года за пьяное вождение, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.
Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Свою мужчину тагильчанин признал. Ему грозит до года тюрьмы.
Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД будут ловить нарушителей четыре дня в Нижнем Тагиле, а также Горноуральском ГО. Проверки продлятся с 7 по 10 марта. Особое внимание уделят грубым нарушителям ПДД.