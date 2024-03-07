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Жителей Нижнего Тагила попросили сообщать в военкоматы о мигрантах-уклонистах

Жителей Нижнего Тагила призвали сообщать об уклоняющихся от службы в ВС РФ мигрантах

7 марта 2024, 13:41
Фото: 1MI

Жителей Нижнего Тагила попросили сообщать в военкоматы о мигрантах-уклонистах

В Нижнем Тагиле правоохранители попросили горожан посодействовать в выявлении трудовых мигрантов, которые уклоняются от воинской службы.

В Нижнем Тагиле прошел очередной рейд по выявлению уклонистов из числа граждан ближнего зарубежья, которые недавно получили российский паспорт, однако не встали на воинский учет. Об этом пишет ИА «Все новости».

В ходе совместного рейда сотрудников СК, УМВД и военкоматов были проверены документы у бывших мигрантов в общественных местах — такси, торговых точках на рынках, продуктовых базах. В результате был выявлен один уклонист, который сразу же получил повестку.

Представители миграционной службы обратились к тагильчанам с просьбой содействовать в поимке уклонистов из числа трудовых мигрантов.

За февраль 2024 года в городах Свердловской области поймали 11 новых граждан Росси, избегающих призыва на военную службу.

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#Общество#Нижний Тагил#Уклонисты#Военная служба#Трудовые мигранты#Екатеринбург#Проверки#Повестка#Дарья Бобровицкая
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