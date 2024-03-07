Жителей Нижнего Тагила призвали сообщать об уклоняющихся от службы в ВС РФ мигрантах

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В Нижнем Тагиле прошел очередной рейд по выявлению уклонистов из числа граждан ближнего зарубежья, которые недавно получили российский паспорт, однако не встали на воинский учет. Об этом пишет ИА «Все новости».
В ходе совместного рейда сотрудников СК, УМВД и военкоматов были проверены документы у бывших мигрантов в общественных местах — такси, торговых точках на рынках, продуктовых базах. В результате был выявлен один уклонист, который сразу же получил повестку.
Представители миграционной службы обратились к тагильчанам с просьбой содействовать в поимке уклонистов из числа трудовых мигрантов.
За февраль 2024 года в городах Свердловской области поймали 11 новых граждан Росси, избегающих призыва на военную службу.