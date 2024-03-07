Жители Ревды чуть не похоронили чужую бабушку из-за ошибки врачей

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
87-летнюю женщину положили в больницу 19 февраля 2024 года с инсультом, а 22 февраля семье сообщили о том, что их родственница умерла. По словам внучки, в справке о смерти медики написали, что пенсионерка умерла от инфаркта. При этом им объяснили, что инфаркт может быть и при инсульте, пишет Е1.
О том, что женщин в больнице перепутали, выяснилось только в день похорон на отпевании, когда открылся гроб. Внучка рассказала, что у них даже типажи внешности разные. Кроме возраста, ничего общего нет.
Сотрудники больницы сперва отрицали ошибку и утверждали, что тела якобы могли перепутать в морге. Однако бабушка обнаружилась в этой же больнице живой.
После этого о смерти женщины сообщили ее сыну, который живет в Тюмени. Обе семьи обратились в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за халатность и неоказание помощи пациенту. Родственники пенсионерки, которую госпитализировали с инсультом, собираются обращаться в суд.
Напомним, семья из Екатеринбурга из-за путаницы в документах похоронила вместо своего родственника жителя Казани.