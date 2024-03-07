Жители Ревды чуть не похоронили чужую бабушку из-за ошибки врачей

87-летнюю женщину положили в больницу 19 февраля 2024 года с инсультом, а 22 февраля семье сообщили о том, что их родственница умерла. По словам внучки, в справке о смерти медики написали, что пенсионерка умерла от инфаркта. При этом им объяснили, что инфаркт может быть и при инсульте, пишет Е1.