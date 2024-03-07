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Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Сотрудники больницы Ревды перепутали пациенток с инсультом и инфарктом

Жители Ревды чуть не похоронили чужую бабушку из-за ошибки врачей

7 марта 2024, 05:13
Фото: Изображение Midjourney

Сотрудники больницы Ревды перепутали пациенток с инсультом и инфарктом

В больнице Ревды врачи перепутали двух пациенток и сообщили родственникам одной из пенсионерок о ее смерти.

87-летнюю женщину положили в больницу 19 февраля 2024 года с инсультом, а 22 февраля семье сообщили о том, что их родственница умерла. По словам внучки, в справке о смерти медики написали, что пенсионерка умерла от инфаркта. При этом им объяснили, что инфаркт может быть и при инсульте, пишет Е1.

О том, что женщин в больнице перепутали, выяснилось только в день похорон на отпевании, когда открылся гроб. Внучка рассказала, что у них даже типажи внешности разные. Кроме возраста, ничего общего нет.

Сотрудники больницы сперва отрицали ошибку и утверждали, что тела якобы могли перепутать в морге. Однако бабушка обнаружилась в этой же больнице живой.

После этого о смерти женщины сообщили ее сыну, который живет в Тюмени. Обе семьи обратились в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за халатность и неоказание помощи пациенту. Родственники пенсионерки, которую госпитализировали с инсультом, собираются обращаться в суд.

Напомним, семья из Екатеринбурга из-за путаницы в документах похоронила вместо своего родственника жителя Казани.

Лежачую пенсионерку из Екатеринбурга просят прийти в суд, чтобы исправить ошибку
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