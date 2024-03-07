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Стали известны подробности о хозяине напавшей собаки на самоеда в Сухом Логе

Жители Сухого Лога рассказали о мужчине, чья собака напала на самоеда

7 марта 2024, 03:47
Фото: 1MI

Стали известны подробности о хозяине напавшей собаки на самоеда в Сухом Логе

В Сухом Логе местные жители рассказали о владельце питбуля, который набросился на пса породы самоед.

По словам горожан, у мужчины есть несколько судимостей, живет он один. Бывшая жена уехала в другой город, а родственники не поддерживают с ним общение, так как боятся его, рассказали в эфире ТВ-канала «Четвертый канал».

Также одна из местных жительниц рассказала, что в 2023 году его собака бросалась на нее. После этого пострадавшая женщина обратилась в медучреждение.

Напомним, когда пес свердловчанина набросился на другую собаку, его владелец подбадривал питомца и не пытался его оттащить.

По словам мужчины, хозяин пострадавшей собаки якобы имеет перед ним крупный долг, и таким образом он хотел предупредить об опасности.

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