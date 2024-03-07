Жители Сухого Лога рассказали о мужчине, чья собака напала на самоеда

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
По словам горожан, у мужчины есть несколько судимостей, живет он один. Бывшая жена уехала в другой город, а родственники не поддерживают с ним общение, так как боятся его, рассказали в эфире ТВ-канала «Четвертый канал».
Также одна из местных жительниц рассказала, что в 2023 году его собака бросалась на нее. После этого пострадавшая женщина обратилась в медучреждение.
Напомним, когда пес свердловчанина набросился на другую собаку, его владелец подбадривал питомца и не пытался его оттащить.
По словам мужчины, хозяин пострадавшей собаки якобы имеет перед ним крупный долг, и таким образом он хотел предупредить об опасности.