Жительница Екатеринбурга ищет дом четырем выброшенным на улицу щенятам

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Сейчас животные временно расположились на съемной квартире женщины. Им около месяца. Малышам ищут новый дом. Об этом сообщается в telegram-канале «Уралмаш достоин».
Три щенка — мальчики, одна — девочка. Трое мальчиков имеют темный окрас, а девочка — светлый. По словам женщины, у нее есть всего неделя, чтобы найти животным хозяев.
Дело в том, что владельцы квартиры, которую она снимает, потребовали избавиться от животных. Это произошло после жалоб соседей.
Ранее сообщалось о том, что необычную собаку с тягой к приключениям ищут в Екатеринбурге. Она уехала от хозяев на электричке. Сделал это пес не в первый раз.