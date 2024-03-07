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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Четырех щенят выбросили на улицу в Екатеринбурге

Жительница Екатеринбурга ищет дом четырем выброшенным на улицу щенятам

7 марта 2024, 06:35
Фото: «Уралмаш достоин»

Четырех щенят выбросили на улицу в Екатеринбурге

На Уралмаше в Екатеринбурге кто-то выбросил четырех маленьких щенят на улицу. Их подобрала неравнодушная жительница, которая теперь ищет им новых хозяев.

Сейчас животные временно расположились на съемной квартире женщины. Им около месяца. Малышам ищут новый дом. Об этом сообщается в telegram-канале «Уралмаш достоин».

Фото: «Уралмаш достоин»

Три щенка — мальчики, одна — девочка. Трое мальчиков имеют темный окрас, а девочка — светлый. По словам женщины, у нее есть всего неделя, чтобы найти животным хозяев.

Дело в том, что владельцы квартиры, которую она снимает, потребовали избавиться от животных. Это произошло после жалоб соседей.

Ранее сообщалось о том, что необычную собаку с тягой к приключениям ищут в Екатеринбурге. Она уехала от хозяев на электричке. Сделал это пес не в первый раз.

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#Общество#Свердловская область#Животные#Уралмаш#Бездомные животные#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Щенята
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