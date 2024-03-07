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Боксеры из Нижнего Тагила вернулись с победой с Первенства УрФО среди юниоров

Золотую и серебряную медали привезли боксеры Нижнего Тагила с Первенства УрФО

7 марта 2024, 14:40
Фото: Спортивная школа «Тагилстрой»

Боксеры из Нижнего Тагила вернулись с победой с Первенства УрФО среди юниоров

Воспитанники спортивной школы «Тагилстрой» завоевали две престижные награды, а один из спортсменов получил звание «Лучшего боксера УрФО».

Тагильские спортсмены продемонстрировали хорошие результаты на Первенстве Уральского федерального округа по боксу. Соревнования проходили в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком АО, сообщает спортивная школа «Тагилстрой».

Алексей Кузин который выступал в возрастной категории 19-22 лет и в весовой группе до 71 кг завоевал золотую медаль. Кроме того, юноша по итогам соревнования получил спецприз и звание «Лучшего боксера УрФО».

Фото: Спортивная школа «Тагилстрой»

Семен Безруков (возрастная категория 17-18 лет и вес до 54 кг) привез в родной город серебряную медаль.

Тренируют ребят Евгений Чупраков и Валерий Ефремов.

Ранее стало известно, что тагильская дзюдоистка Вероника Безденежных взяла на Первенстве УрФО «бронзу».

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