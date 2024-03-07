Золотую и серебряную медали привезли боксеры Нижнего Тагила с Первенства УрФО

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Тагильские спортсмены продемонстрировали хорошие результаты на Первенстве Уральского федерального округа по боксу. Соревнования проходили в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком АО, сообщает спортивная школа «Тагилстрой».
Алексей Кузин который выступал в возрастной категории 19-22 лет и в весовой группе до 71 кг завоевал золотую медаль. Кроме того, юноша по итогам соревнования получил спецприз и звание «Лучшего боксера УрФО».
Семен Безруков (возрастная категория 17-18 лет и вес до 54 кг) привез в родной город серебряную медаль.
Тренируют ребят Евгений Чупраков и Валерий Ефремов.
Ранее стало известно, что тагильская дзюдоистка Вероника Безденежных взяла на Первенстве УрФО «бронзу».