40% всех случаев: корь в Свердловскую область приезжает с мигрантами и туристами

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
В регионе сложилась непростая ситуация с распространением кори. В основном опасная инфекция прибывает из-за рубежа, также свой «вклад» вносят и антипрививочники, которые отказываются вакцинироваться сами и прививать своих детей. Об этом в эфире «ОТВ — Екатеринбург» рассказал специалист свердловского Минздрава по профилактике Александр Харитонов.
По его словам, из стран ближнего и дальнего зарубежья привозят до 40% всех случаев. Корь распространяют как трудовые мигранты, так и туристы, которые возвращаются из стран с неблагополучной эпидобстановкой — Азербайджана, Египта и т. д.
Кроме того, в лечебных учреждениях Среднего Урала не всегда имеются достаточные запасы вакцины от кори, добавил Харитонов. Например, плановая вакцинация в прошлом году шла с перебоями из-за дефицита препарата.
Ближайшая поставка вакцины от кори в регион ожидается 11 марта.
Ранее стало известно, что вакцина от кори исчезла из аптек Екатеринбурга.