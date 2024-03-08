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Updated Сегодня, 06:38

В Минздраве Свердловской области подтвердили, что корь на Урал привозят мигранты

40% всех случаев: корь в Свердловскую область приезжает с мигрантами и туристами

8 марта 2024, 06:36
Фото: 1MI

В Минздраве Свердловской области подтвердили, что корь на Урал привозят мигранты

В Минздраве Свердловской области подсчитали, что около 40% всех случаев кори в регион завозят из других стран.

В регионе сложилась непростая ситуация с распространением кори. В основном опасная инфекция прибывает из-за рубежа, также свой «вклад» вносят и антипрививочники, которые отказываются вакцинироваться сами и прививать своих детей. Об этом в эфире «ОТВ — Екатеринбург» рассказал специалист свердловского Минздрава по профилактике Александр Харитонов.

По его словам, из стран ближнего и дальнего зарубежья привозят до 40% всех случаев. Корь распространяют как трудовые мигранты, так и туристы, которые возвращаются из стран с неблагополучной эпидобстановкой — Азербайджана, Египта и т. д.

Кроме того, в лечебных учреждениях Среднего Урала не всегда имеются достаточные запасы вакцины от кори, добавил Харитонов. Например, плановая вакцинация в прошлом году шла с перебоями из-за дефицита препарата.

Ближайшая поставка вакцины от кори в регион ожидается 11 марта.

Ранее стало известно, что вакцина от кори исчезла из аптек Екатеринбурга.

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#Общество#Свердловская область#Медицина#Вакцинация#Туристы#Вакцина#Трудовые мигранты#Корь#Екатеринбург#Препарат#Дарья Бобровицкая
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