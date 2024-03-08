«Аистенок» из Нижнего Тагила привез с Первенства России серебро в ски-кроссе

Соревнования проходили на горнолыжном курорте «Красное озеро» в Ленинградской области. Роман выступал в одном из самых зрелищных видов фристайла — ски-кроссе, где на старт выходят сразу четыре спортсмена. Победу одерживает тот, кто быстрее других преодолевает дистанцию.