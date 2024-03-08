«Аистенок» из Нижнего Тагила привез с Первенства России серебро в ски-кроссе

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Юниор Роман Герц из Нижнего Тагила завоевал на Первенстве России по фристайлу серебряную медаль в ски-кроссе. Об этом сообщает спортивная школа «Аист», где тренируется перспективный спортсмен.
Соревнования проходили на горнолыжном курорте «Красное озеро» в Ленинградской области. Роман выступал в одном из самых зрелищных видов фристайла — ски-кроссе, где на старт выходят сразу четыре спортсмена. Победу одерживает тот, кто быстрее других преодолевает дистанцию.
Обычно спортсмены проходят трассу на большой скорости. Взрослые фристайлисты могут развивать скорость до 70 км в час.
Роман Герц выступал в возрастной категории 13-15 лет.
Также тагильчане отличились на Первенстве России по горнолыжному спорту, завоевав россыпь наград.