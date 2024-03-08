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Posted Сегодня, 12:55

Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

На Первенстве России юниор из Нижнего Тагила стал вторым в ски-кроссе

«Аистенок» из Нижнего Тагила привез с Первенства России серебро в ски-кроссе

8 марта 2024, 12:55
Фото: 1MI

На Первенстве России юниор из Нижнего Тагила стал вторым в ски-кроссе

Спортсмены-фристайлисты из Нижнего Тагила участвовали в Первенстве РФ в Ленинградской области и привезли серебряную награду.

Юниор Роман Герц из Нижнего Тагила завоевал на Первенстве России по фристайлу серебряную медаль в ски-кроссе. Об этом сообщает спортивная школа «Аист», где тренируется перспективный спортсмен.

Соревнования проходили на горнолыжном курорте «Красное озеро» в Ленинградской области. Роман выступал в одном из самых зрелищных видов фристайла — ски-кроссе, где на старт выходят сразу четыре спортсмена. Победу одерживает тот, кто быстрее других преодолевает дистанцию.

Фото: СШ «Аист» Нижний Тагил

Обычно спортсмены проходят трассу на большой скорости. Взрослые фристайлисты могут развивать скорость до 70 км в час.

Роман Герц выступал в возрастной категории 13-15 лет.

Также тагильчане отличились на Первенстве России по горнолыжному спорту, завоевав россыпь наград.

#Спорт#Нижний Тагил#Аист#Юниоры#Екатеринбург#Спортшкола#Фристайл#Ски-кросс#Серебряная медаль#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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