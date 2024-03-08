Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием

За плечами ветерана целая эпоха, богатая событиями жизнь. Помнит Валентина Сысоевна гражданскую войну, как шли бои, отступали белые. Тяжёлые были времена. Вот и в старообрядческой семье Сысоя и Авдотьи Епимаховых из шести детей в живых осталось лишь трое, включая Валентину. Семья бедствовала, жила своим хозяйством: что выращивали в огороде, тем и питались. Чтобы выжить, семья занималась мыловарением. Дети для этого носили воду из колодца домой. Много её надо было — десятки вёдер. После такой работы руки наливались свинцовой тяжестью, дети сильно уставали, но не стонали, не жаловались на судьбу.