Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Это ли не женское счастье, когда ветвится родовое древо, собираются у бабушки многочисленные родственники, помогают, поздравляют с праздниками?! Совсем недавно, 23 февраля, жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием. Красивая дата вызывает даже не уважение, а восхищение: её года — её богатство.
За плечами ветерана целая эпоха, богатая событиями жизнь. Помнит Валентина Сысоевна гражданскую войну, как шли бои, отступали белые. Тяжёлые были времена. Вот и в старообрядческой семье Сысоя и Авдотьи Епимаховых из шести детей в живых осталось лишь трое, включая Валентину. Семья бедствовала, жила своим хозяйством: что выращивали в огороде, тем и питались. Чтобы выжить, семья занималась мыловарением. Дети для этого носили воду из колодца домой. Много её надо было — десятки вёдер. После такой работы руки наливались свинцовой тяжестью, дети сильно уставали, но не стонали, не жаловались на судьбу.
Мыло, которое продавали в Висиме и сдавали под реализацию в черноисточинский магазин, было немалым подспорьем для семьи. Когда создали колхоз, Сысой вступил в него. Валя же стала работать в открывшейся швейной мастерской. Научилась шить брюки, пиджаки, полушубки, другую верхнюю одежду. Увлечение это осталось на всю жизнь.
Навсегда сохранилась и любовь к Александру, к Александрушке, как ласково называла Валентина своего суженого. Сначала они вместе катались с горки, плясали, танцевали в клубе. А потом была свадьба, венчание. Остались в памяти после этих событий лошадка и коляска в праздничном убранстве.
В браке у супругов родилось трое детей: Галина, Борис и Вера.
Отец на прииске, что около Уральца, подолгу работал, а мама дома хозяйничала. Свёкор маму не отпускал шить в мастерскую: мол, дома работы много, - рассказывает дочь Вера Кривенкова.
Но она успевала сделать всю работу по дому и про шитьё не забывала, выполняла заказы местных жителей.
Ещё тяжелее семье Воробьевых стало в годы Великой Отечественной войны, когда Александра призвали на фронт. Там сапёр Воробьёв был тяжело ранен, вернулся домой без ноги. В доме, стараясь не быть обузой, хозяйничал, передвигаясь на костылях: готовил еду, прибирал, освоил профессию сапожника. А жене с детьми приходилось выполнять тяжелую работу: заготавливать сено, валить лес на дрова.
Дети не только во всём помогали матери, но и хорошо учились в школе. Они стали достойными людьми. Галина отлично работала в черноисточинской психбольнице, Вера — бухгалтером в Нижнетагильском отделении железной дороги. Борис, закончив УПИ, был на руководящих должностях Сухоложского цементного завода, в пуско-наладочной организации «Оргпроектцемент». Он стал лауреатом государственной премии, был награждён орденом «Знак почёта». Уважение заслужил и как изобретатель, внедрив новый способ отжига цемента.
Новые поколения старшим под стать. Внучка Надежда закончила Нижнетагильский пединститут, преподавала химию в посёлке Половинный, что рядом с Верхним Тагилом, но родной для неё Черноисточинск, бабушка Валя всегда в сердце.
В детсад я не ходила, со мной нянчились бабушка с дедушкой. Запомнились походы в лес за ягодами и грибами, вкус бабушкиных пирогов с черникой и маком, — рассказывает Надежда Основина.
Подобные чувства и у внучки Натальи, которая закончила УПИ, а ныне является сотрудником банка в Екатеринбурге.
Я, как и бабушка, люблю шить. Это нас до сих пор сближает. Бабушка Валя живо интересуется, восторгается новыми тканями, материалами, швейным оборудованием. Вспоминает, как шила на старенькой швейной машине «Зингер». Я всегда восхищалась её швейным мастерством, чистотой и порядком в доме, — рассказывает Наталья Сенокосова.
Приезжают к бабушке Вале не только дочь, сноха Тамара, внуки, правнуки, но уже и праправнуки. Они творят историю, продолжают семейное древо Валентины Воробьевой, по возможности помогают ей.
Но особое спасибо соцработнику Ольге Васильевне Железновой, нашей соседке Александре, которые регулярно помогают моей маме. Мы, в свою очередь, поздравим её с 8 марта, — сказала Вера Кривенкова.
Как всегда родственники привезут бабушке Вале что-нибудь вкусненькое, которым она не избалована с детства. Можно бы и другие подарки, но от них она зачастую отказывается: вы, мол, лучше в снегу канавки в огороде для водостока прокопайте, снег в теплицу набросайте.
Такова закваска у людей старшего поколения, у Валентины Воробьевой: на первом месте всегда работа. Даже секреты своего долголетия она объясняет просто и кратко «Робила…».
То есть работала, не покладая рук, всю жизнь…
Здоровья и долгие лета Вам, Валентина Сысоевна!