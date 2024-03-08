Горнолыжники Нижнего Тагила привезли россыпь наград с областного «Кубка „Горы Белой“»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В горнолыжном центре «Гора Белая» завершились региональные соревнования по горнолыжному спорту. Большое количество наград завоевали юные спортсмены из Нижнего Тагила. Об этом сообщает спортшкола «Аист», где тренируются лыжники.
Василиса Селькова в группе девочек 2014–2015 годов рождения завоевала сразу три золотые медали — в слаломе, слалом-гиганте и комбинации. Два «золота», в слаломе и комбинации, у Ивана Данилова (мальчики 2012–2013 годов рождения). В этой же возрастной категории две бронзовые медали достались тагильчанину Никите Квашнину.
Серебряную медаль в слалом-гиганте в упорной борьбе получил воспитанник СШ «Аист» Тимофей Кравченко (мальчики 2014–2015 годов рождения).
Ранее лыжница из Нижнего Тагила завоевала серебряную медаль на Первенстве России.