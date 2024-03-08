Грибы и варенье: жительницы Нижнего Тагила вспомнили о необычных подарках к 8 Марта

В топ-5 подарков на 8 Марта вошли цветы, путешествия, домашние питомцы, кухонные гаджеты, а также украшения. 10% женщин вспомнили, что нередко получали от своих мужчин необычные букеты редких цветов или, например, большое количество роз. Также «большим сюрпризом» слабый пол назвал кота в праздничном мешке (а также щенка или попугая) — 6% опрошенных. Турпутевки и новые бытовые помощники приятно удивили по 4% женщин.