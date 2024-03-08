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Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

Ведро грибов: женщины Нижнего Тагила рассказали о необычных подарках к 8 Марта

Грибы и варенье: жительницы Нижнего Тагила вспомнили о необычных подарках к 8 Марта

8 марта 2024, 10:04
Фото: 1MI

Ведро грибов: женщины Нижнего Тагила рассказали о необычных подарках к 8 Марта

В Нижнем Тагиле представительницы прекрасного пола составили рейтинг самых необычных подарков к Международному женскому дню.

Женщины из Нижнего Тагила к 8 марта нередко получали к 8 Марта необычные и даже шокирующие подарки. Опрос провела компания по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

В топ-5 подарков на 8 Марта вошли цветы, путешествия, домашние питомцы, кухонные гаджеты, а также украшения. 10% женщин вспомнили, что нередко получали от своих мужчин необычные букеты редких цветов или, например, большое количество роз. Также «большим сюрпризом» слабый пол назвал кота в праздничном мешке (а также щенка или попугая) — 6% опрошенных. Турпутевки и новые бытовые помощники приятно удивили по 4% женщин.

Многим опрошенным запомнились подарочные сертификаты, мастер-классы, билеты на концерт любимых артистов.

Ну, а некоторые тагильчанки с ностальгией вспомнили, что когда-то получили в подарок ведро соленых грибов и 5 кг варенья. Других до глубины сердца потрясла преподнесенная входная дверь в квартиру, микроскоп, картина. Вишенкой на торте одна из женщин назвала предложение руки и сердца от возлюбленного.

Перед 8 Марта в некоторых цветочных магазинах Нижнего Тагила взлетели в цене цветы.

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#Общество#Нижний Тагил#Праздник#Бытовая техника#Подарки#Домашние животные#Цветы#Билеты#Екатеринбург#8 марта#Дарья Бобровицкая
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