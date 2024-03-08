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Published Сегодня, 05:25

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Updated Сегодня, 05:27

В Екатеринбурге продают самую дорогую в городе квартиру

Квартиру стоимостью 150 млн рублей выставили на продажу в Екатеринбурге

8 марта 2024, 05:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге продают самую дорогую в городе квартиру

Вместе с шикарной квартирой площадью 158 кв.м в ЖК «Макаровский» новые владельцы смогут претендовать сразу два на парковочных места.

В столице Среднего Урала продают самую дорогую в городе квартиру. Она расположена в элитном жилом комплексе «Макаровский», и владелец просит за нее 150 млн рублей. Объявление появилось на одной из городских онлайн-площадок.

Фото: ekaterinburg.n1.ru

Квартира оборудована системами «умный дом» и климат-контроль. Новые владельцы продают жилье с мебелью европейского производства и бельгийскими коврами. Также бонусом идет стеклянный гардероб.

Помимо этого покупатель получит места на парковке сразу для двух машин.

Ранее стало известно, что в Краснотурьинске продают гараж по цене квартиры стоимостью 4 млн рублей.

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