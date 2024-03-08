Квартиру стоимостью 150 млн рублей выставили на продажу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В столице Среднего Урала продают самую дорогую в городе квартиру. Она расположена в элитном жилом комплексе «Макаровский», и владелец просит за нее 150 млн рублей. Объявление появилось на одной из городских онлайн-площадок.
Квартира оборудована системами «умный дом» и климат-контроль. Новые владельцы продают жилье с мебелью европейского производства и бельгийскими коврами. Также бонусом идет стеклянный гардероб.
Помимо этого покупатель получит места на парковке сразу для двух машин.
Ранее стало известно, что в Краснотурьинске продают гараж по цене квартиры стоимостью 4 млн рублей.