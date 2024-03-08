Машины скорой помощи в Свердловской области планируют оснастить тревожными кнопками

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Региональный Минздрав планирует оснастить автомобили скорой помощи специальными тревожными кнопками, которые позволят защитить жизнь и здоровье сотрудников. Речь об этом шла на встрече с врачами и фельдшерами СМП, сообщает пресс-служба ведомства.
За 2023 год было зарегистрировано 33 случая нападения на медиков скорой помощи. Это на четыре случая меньше, чем в 2022 году, однако ситуация по-прежнему остается напряженной, подчеркнули в Минздраве.
Одно из предложений, которое поможет обезопасить медиков при исполнении служебных обязанностей, связано с установкой тревожных кнопок, которые напрямую свяжут кареты скорой помощи с Росгвардией.