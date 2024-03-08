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Updated Сегодня, 05:50

В Свердловской области машины скорой помощи оборудуют тревожными кнопками

Машины скорой помощи в Свердловской области планируют оснастить тревожными кнопками

8 марта 2024, 05:48
Фото: 1MI

В Свердловской области машины скорой помощи оборудуют тревожными кнопками

С помощью специальных устройств сотрудники скорой помощи в Свердловской области смогут напрямую связаться с Росгвардией в случае нападения.

Региональный Минздрав планирует оснастить автомобили скорой помощи специальными тревожными кнопками, которые позволят защитить жизнь и здоровье сотрудников. Речь об этом шла на встрече с врачами и фельдшерами СМП, сообщает пресс-служба ведомства.

За 2023 год было зарегистрировано 33 случая нападения на медиков скорой помощи. Это на четыре случая меньше, чем в 2022 году, однако ситуация по-прежнему остается напряженной, подчеркнули в Минздраве.

Одно из предложений, которое поможет обезопасить медиков при исполнении служебных обязанностей, связано с установкой тревожных кнопок, которые напрямую свяжут кареты скорой помощи с Росгвардией.

#Дарья Бобровицкая
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