Полиция в Екатеринбурге задержала «провидца» за кражу денег и драгоценностей у женщин

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Аферист знакомился со своими жертвами в интернете и предлагал свои услуги по исправлению негатива в жизни. «Обряд очищения» он успел провести как минимум у девяти одиноких женщин. Об этом информирует УМВД Екатеринбурга.
«Провидец» выбирал дам бальзаковского возраста, приходил к ним в дом и сначала завоевывал доверие комплиментами и приятными словами. Затем начинался сам обряд, во время которого мошенник предлагал завернуть все имеющиеся в доме драгоценности и деньги в ткань красного цвета.
У одной из жертв денег дома не оказалось, и он попросил срочно снять их с карты. С драгоценностями в узелке мужчина обходил своих жертв со свечкой, а затем отправлял их в ванную, чтобы водой смыть оставшиеся отрицательные флюиды.
Пока женщины мылись, «провидец» сбегал из квартиры.
По мнению сотрудников УМВД, жертв афериста может быть намного больше, круг потерпевших в настоящее время устанавливается.
Ранее мошенники в Екатеринбурге предлагали студентам продать свои банковские карты.