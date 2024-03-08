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В Екатеринбурге задержали «провидца», похищавшего у женщин золото и деньги

Полиция в Екатеринбурге задержала «провидца» за кражу денег и драгоценностей у женщин

8 марта 2024, 09:01
Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге задержали «провидца», похищавшего у женщин золото и деньги

«Потомственный ясновидящий» был задержан сотрудниками полиции в Екатеринбурге за обряды со снятием порчи, во время которых пропадали драгоценности и деньги.

Аферист знакомился со своими жертвами в интернете и предлагал свои услуги по исправлению негатива в жизни. «Обряд очищения» он успел провести как минимум у девяти одиноких женщин. Об этом информирует УМВД Екатеринбурга.

«Провидец» выбирал дам бальзаковского возраста, приходил к ним в дом и сначала завоевывал доверие комплиментами и приятными словами. Затем начинался сам обряд, во время которого мошенник предлагал завернуть все имеющиеся в доме драгоценности и деньги в ткань красного цвета.

У одной из жертв денег дома не оказалось, и он попросил срочно снять их с карты. С драгоценностями в узелке мужчина обходил своих жертв со свечкой, а затем отправлял их в ванную, чтобы водой смыть оставшиеся отрицательные флюиды.

Пока женщины мылись, «провидец» сбегал из квартиры.

По мнению сотрудников УМВД, жертв афериста может быть намного больше, круг потерпевших в настоящее время устанавливается.

Ранее мошенники в Екатеринбурге предлагали студентам продать свои банковские карты.

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#Полиция#Деньги#Криминал#Мошенник#Драгоценности#Обряд#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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