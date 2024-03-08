Праздник в разгаре: в Екатеринбурге в гипермаркете «Лента» рухнул стеллаж с алкоголем

В крупном гипермаркете Екатеринбурга обрушился стеллаж с алкоголем

В «Ленте» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге стенд с акционным алкоголем обрушился, когда один из покупателей попытался достать с полки бутылку игристого вина.