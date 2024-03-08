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В крупном гипермаркете Екатеринбурга обрушился стеллаж с алкоголем

Праздник в разгаре: в Екатеринбурге в гипермаркете «Лента» рухнул стеллаж с алкоголем

8 марта 2024, 10:50
Фото: 1MI

В крупном гипермаркете Екатеринбурга обрушился стеллаж с алкоголем

В «Ленте» на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге стенд с акционным алкоголем обрушился, когда один из покупателей попытался достать с полки бутылку игристого вина.

Погром случился в одном из гипермаркетов торговой сети «Лента» в столице Среднего Урала. Здесь обрушился целый стеллаж с алкоголем. Об этом пишет издание E1.ru.

По словам очевидцев инцидента, полка не выдержала, когда один из покупателей попытался достать бутылку игристого вина.

Осколками от разбившихся бутылок ранило женщину, которая в этот момент находилась рядом: она получила травму носа и была госпитализирована медиками скорой помощи.

В Екатеринбурге в преддверии 8 Марта общественники раздали женщинам 1001 розу.

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#Общество#Происшествия#Алкоголь#Скорая помощь#Гипермаркет#Пострадавшая#Погром#Лента#Разбился#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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