Праздник в разгаре: в Екатеринбурге в гипермаркете «Лента» рухнул стеллаж с алкоголем

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Погром случился в одном из гипермаркетов торговой сети «Лента» в столице Среднего Урала. Здесь обрушился целый стеллаж с алкоголем. Об этом пишет издание E1.ru.
По словам очевидцев инцидента, полка не выдержала, когда один из покупателей попытался достать бутылку игристого вина.
Осколками от разбившихся бутылок ранило женщину, которая в этот момент находилась рядом: она получила травму носа и была госпитализирована медиками скорой помощи.
В Екатеринбурге в преддверии 8 Марта общественники раздали женщинам 1001 розу.