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Published Сегодня, 11:43

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В Екатеринбург прибыли участники автопробега Владивосток-Луганск в честь СВО

Участники автопробега Владивосток-Луганск в поддержку СВО приехали в Екатеринбург

8 марта 2024, 11:43
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбург прибыли участники автопробега Владивосток-Луганск в честь СВО

Организаторы и участники автопробега в поддержку бойцов СВО, стартовавшего во Владивостоке, добрались до Екатеринбурга.

В столицу Среднего Урала прибыли участники патриотического автопробега, который организовал в поддержку специальной военной операции предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Автопробег стартовал во Владивостоке, а конечной точкой маршрута станет Луганск, куда водители привезут особые подарки для участников СВО: автомобили, на которых они едут.

Участники останавливаются в каждом крупном городе, который встречается на пути. Здесь они проводят памятные патриотические акции. В Екатеринбурге мероприятие состоялось у мемориала «Черный тюльпан».

Игорь Кудрявцев известен екатеринбуржцам своей любовью к дорогим машинам: его красная Ferrari неоднократно дрифтовала на улицах города.

Ранее в Нижнем Тагиле бойцы СВО рассказали детям об особенностях быта в военно-полевых условиях.

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#Общество#Акция#Поддержка#Владивосток#Машины#Автопробег#Луганск#Екатеринбург#СВО#Дарья Бобровицкая
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