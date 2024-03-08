Участники автопробега Владивосток-Луганск в поддержку СВО приехали в Екатеринбург

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В столицу Среднего Урала прибыли участники патриотического автопробега, который организовал в поддержку специальной военной операции предприниматель из Екатеринбурга Игорь Кудрявцев. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Автопробег стартовал во Владивостоке, а конечной точкой маршрута станет Луганск, куда водители привезут особые подарки для участников СВО: автомобили, на которых они едут.
Участники останавливаются в каждом крупном городе, который встречается на пути. Здесь они проводят памятные патриотические акции. В Екатеринбурге мероприятие состоялось у мемориала «Черный тюльпан».
Игорь Кудрявцев известен екатеринбуржцам своей любовью к дорогим машинам: его красная Ferrari неоднократно дрифтовала на улицах города.
Ранее в Нижнем Тагиле бойцы СВО рассказали детям об особенностях быта в военно-полевых условиях.