Учитель из Нижнего Тагила стал вторым на областном этапе «Педагогического дебюта»

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Федор Верниковский, преподаватель физической культуры и ОБЖ тагильской гимназии №86, достойно выступил на региональном этапе конкурса профмастерства «Педагогический дебют». Он завоевал второе место и теперь сможет претендовать на получение премии губернатора Свердловской области. Об этом пишет городское управление образования.
Семь претендентов из разных городов Свердловской области демонстрировали свои практические знания и умения: они провели открытые уроки, а также представили на суд жюри эссе, в котором порассуждали на тему «У меня это хорошо получается».
Кроме Федора Верниковского Нижний Тагил также представляла педагог младших классов школы №23 Екатерина Железкова.
Ранее учитель немецкого языка из Нижнего Тагила вышла на региональный этап «Учителя года России».