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Педагог из Нижнего Тагила стал призером «Педагогического дебюта» в Екатеринбурге

Учитель из Нижнего Тагила стал вторым на областном этапе «Педагогического дебюта»

8 марта 2024, 09:19
Фото: управление образования Нижнего Тагила

Педагог из Нижнего Тагила стал призером «Педагогического дебюта» в Екатеринбурге

Учитель физкультуры из гимназии №86 достойно выступил на региональном этапе конкурса «Педагогический дебют» и стал соискателем премии губернатора.

Федор Верниковский, преподаватель физической культуры и ОБЖ тагильской гимназии №86, достойно выступил на региональном этапе конкурса профмастерства «Педагогический дебют». Он завоевал второе место и теперь сможет претендовать на получение премии губернатора Свердловской области. Об этом пишет городское управление образования.

Фото: управление образования Нижнего Тагила

Семь претендентов из разных городов Свердловской области демонстрировали свои практические знания и умения: они провели открытые уроки, а также представили на суд жюри эссе, в котором порассуждали на тему «У меня это хорошо получается».

Кроме Федора Верниковского Нижний Тагил также представляла педагог младших классов школы №23 Екатерина Железкова.

Ранее учитель немецкого языка из Нижнего Тагила вышла на региональный этап «Учителя года России».

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Премия#Победа#Педагог#Профессиональное мастерство#Соискатель#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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