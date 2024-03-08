tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:50

Published Сегодня, 07:50

Modified Сегодня, 07:52

Updated Сегодня, 07:52

В мэрии Екатеринбурга рассказали об арт-объекта на Приборостроительном заводе

В администрации Екатеринбурга прокомментировали судьбу закрытого тканью арт-объекта

8 марта 2024, 07:50
Фото: E1.ru/Владислав Лоншаков

В мэрии Екатеринбурга рассказали об арт-объекта на Приборостроительном заводе

Вице-мэр Екатеринбурга Сергей Плахотин выступил за сохранение надписи на корпусе Приборостроительного завода.

Надпись «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» нужно обязательно сохранить, заявил в беседе с E1.ru вице-мэр Сергей Плахотин, комментируя судьбу арт-объекта, который в четверг, 7 марта, убрали под брезент.

По словам чиновника, судьбу надписи в любом случае предстоит решать собственнику здания, однако в горадминистрации надеются, что ее сохранят. Планирует ли мэрия вести переговоры на этот счет с владельцем корпуса Приборостроительного завода, Плахотин не уточнил.

Автор арт-объекта Тимофей Радя, комментируя демонтаж своей работы, заявил, что ничего не знает о его дальнейшей судьбе.

Никаких ответов нет, — написал Радя в соцсетях.

Напомним, что на месте корпуса Приборостроительного завода построят православный храм.

В Нижнем Тагиле на проспекте Строителей появится гигантское «Древо жизни».

#Общество#Завод#Храм#Арт-объект#Демонтаж#Екатеринбург#Мэрия Екатеринбурга#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
В канун 8 марта в некоторых магазинах Нижнего Тагила подорожали цветы
Вчера, 11:51
34 раза и 5 вредных веществ: в Нижнем Тагиле выбросы превышали норму половину февраля
Вчера, 04:46
«Наслаждайтесь, улыбайтесь!»: пожарные Нижнего Тагила поздравили женщин с 8 марта
Вчера, 16:14
Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду
6 марта, 13:15
На тагильском ЕВРАЗ НТМК поезда могут сами поехать под откос
Вчера, 14:00
Жителей Нижнего Тагила призвали сообщать об уклоняющихся от службы в ВС РФ мигрантах
Вчера, 13:41