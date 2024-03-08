В администрации Екатеринбурга прокомментировали судьбу закрытого тканью арт-объекта

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Надпись «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?» нужно обязательно сохранить, заявил в беседе с E1.ru вице-мэр Сергей Плахотин, комментируя судьбу арт-объекта, который в четверг, 7 марта, убрали под брезент.
По словам чиновника, судьбу надписи в любом случае предстоит решать собственнику здания, однако в горадминистрации надеются, что ее сохранят. Планирует ли мэрия вести переговоры на этот счет с владельцем корпуса Приборостроительного завода, Плахотин не уточнил.
Автор арт-объекта Тимофей Радя, комментируя демонтаж своей работы, заявил, что ничего не знает о его дальнейшей судьбе.
Никаких ответов нет, — написал Радя в соцсетях.
Напомним, что на месте корпуса Приборостроительного завода построят православный храм.
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