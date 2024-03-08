В администрации Екатеринбурга прокомментировали судьбу закрытого тканью арт-объекта

По словам чиновника, судьбу надписи в любом случае предстоит решать собственнику здания, однако в горадминистрации надеются, что ее сохранят. Планирует ли мэрия вести переговоры на этот счет с владельцем корпуса Приборостроительного завода, Плахотин не уточнил.