В Екатеринбурге в садовом товариществе «Зеленая поляна» отравили двух породистых лаек

Хозяйка лаек Бетти и Джесси уверена, что гибель собак — дело рук соседей, с которыми она конфликтует с 2022 года. Лайки часто шумели, что очень не нравилось супружеской паре. В 2023 году они предупредили Елену, что собираются подать в суд на нее, если она не уберет вольер.