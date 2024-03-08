tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

В садовом товариществе под Екатеринбургом отравили собак

В Екатеринбурге в садовом товариществе «Зеленая поляна» отравили двух породистых лаек

8 марта 2024, 05:51
Фото: 1MI

В садовом товариществе под Екатеринбургом отравили собак

Владелица участка в садовом товариществе под Екатеринбургом и хозяйка двух породистых псов уверена, что ее питомцы стали жертвами соседских разборок.

Под Екатеринбургом два породистых пса были отравлены в садовом товариществе «Зеленая поляна». Около вольера хозяева нашли следы и остатки мяса, однако доказать факт отравления так и не удалось. Об этом рассказывает издание E1.ru.

Хозяйка лаек Бетти и Джесси уверена, что гибель собак — дело рук соседей, с которыми она конфликтует с 2022 года. Лайки часто шумели, что очень не нравилось супружеской паре. В 2023 году они предупредили Елену, что собираются подать в суд на нее, если она не уберет вольер.

Формальным поводом для судебного разбирательства стала баня, которая якобы была установлена на участке с нарушениями. Суд выиграла Елена, но соседей такое решение не удовлетворило.

Недавно утром она нашла своих любимиц мертвыми, около клетки были чужие следы.

Однако обращение в полицию ничего не дало: правоохранители отказались возбуждать дело и привлекать виновных к ответственности, так как не увидели в смерти лаек состава преступления.

В Нижнем Тагиле на отлов бродячих собак в 2024 году власти потратят 11 млн рублей.

Читайте также:
«Держали на морозе полчаса»: жители Свободного устроили драку из-за парковкиГолые и несмешные: психиатры объяснили нашествие нудистов на улицах ЕкатеринбургаЖительница Екатеринбурга потеряла в ДТП мужа и попала под уголовную статью
#Происшествия#Полиция#Собаки#Конфликт#Отравление#Соседи#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
В канун 8 марта в некоторых магазинах Нижнего Тагила подорожали цветы
Вчера, 11:51
34 раза и 5 вредных веществ: в Нижнем Тагиле выбросы превышали норму половину февраля
Вчера, 04:46
«Наслаждайтесь, улыбайтесь!»: пожарные Нижнего Тагила поздравили женщин с 8 марта
Вчера, 16:14
Свыше 260 шахматистов с разных областей России приехали в Верхнюю Салду
6 марта, 13:15
На тагильском ЕВРАЗ НТМК поезда могут сами поехать под откос
Вчера, 14:00
Жителей Нижнего Тагила призвали сообщать об уклоняющихся от службы в ВС РФ мигрантах
Вчера, 13:41