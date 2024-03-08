В Екатеринбурге в садовом товариществе «Зеленая поляна» отравили двух породистых лаек

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Published Сегодня, 05:51
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Под Екатеринбургом два породистых пса были отравлены в садовом товариществе «Зеленая поляна». Около вольера хозяева нашли следы и остатки мяса, однако доказать факт отравления так и не удалось. Об этом рассказывает издание E1.ru.
Хозяйка лаек Бетти и Джесси уверена, что гибель собак — дело рук соседей, с которыми она конфликтует с 2022 года. Лайки часто шумели, что очень не нравилось супружеской паре. В 2023 году они предупредили Елену, что собираются подать в суд на нее, если она не уберет вольер.
Формальным поводом для судебного разбирательства стала баня, которая якобы была установлена на участке с нарушениями. Суд выиграла Елена, но соседей такое решение не удовлетворило.
Недавно утром она нашла своих любимиц мертвыми, около клетки были чужие следы.
Однако обращение в полицию ничего не дало: правоохранители отказались возбуждать дело и привлекать виновных к ответственности, так как не увидели в смерти лаек состава преступления.
В Нижнем Тагиле на отлов бродячих собак в 2024 году власти потратят 11 млн рублей.