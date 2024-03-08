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Published Сегодня, 08:58

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Updated Сегодня, 09:00

«Ласточка» Екатеринбург — Челябинск сломалась посреди леса

В лесу между Екатеринбургом и Челябинском застряла «Ласточка»

8 марта 2024, 08:58
Фото: 1MI

«Ласточка» Екатеринбург — Челябинск сломалась посреди леса

Электричка, которая следовала в Челябинск из Екатеринбурга, неожиданно остановилась посреди леса. Пассажирам причину остановки не объяснили.

На перегоне между Екатеринбургом и Челябинском незапланированную остановку совершил электропоезд «Ласточка». Об этом сообщили подписчики телеграм-канала «Злой Екатеринбург».

Состав остановился в лесу между Ботанической и Верхним Уфалеем и простоял более часа. Пассажиры предположили, что произошла поломка. Однако бригада, обслуживающая рейс, ситуацию не прокомментировала.

Фото: подписчик телеграм-канала «Злой Екатеринбург»

Задержка рейса отразилась на онлайн-табло челябинского железнодорожного вокзала, где появилась предупреждение о прибытии «Ласточки» на 60-90 минут позже.

Жители Свердловской области с начала года неоднократно жаловались на опоздание «Ласточек».

#Транспорт#Остановка#Пассажиры#Поезд#Задержка#Ласточка#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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