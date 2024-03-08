В Нижнем Тагиле пироманы подожгли квартиру на Цементной «коктейлем Молотова»

Поджог на улице Цементной в Сухоложском поселке попал в объектив камер видеонаблюдения в понедельник, 4 марта. Двое мужчин бросили три бутылки с горючей жидкостью в низко расположенное окно квартиры на первом этаже. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Нижний Тагил».