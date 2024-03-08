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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли квартиру на первом этаже «коктейлем Молотова»

В Нижнем Тагиле пироманы подожгли квартиру на Цементной «коктейлем Молотова»

8 марта 2024, 13:18
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле неизвестные сожгли квартиру на первом этаже «коктейлем Молотова»

Две комнаты в квартире одного из домов Нижнего Тагила пострадали при пожаре, который неизвестные устроили с помощью «коктейля Молотова».

Поджог на улице Цементной в Сухоложском поселке попал в объектив камер видеонаблюдения в понедельник, 4 марта. Двое мужчин бросили три бутылки с горючей жидкостью в низко расположенное окно квартиры на первом этаже. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

На место происшествия выезжало пожарное подразделение МЧС. Никто не пострадал, однако в квартире пламенем сильно повреждены две комнаты, сгорела мебель.

В ведомстве уточнили, что из-за пожара пришлось эвакуировать троих человек. Самостоятельно подъезд смогли покинуть девять жильцов.

В полицию Нижнего Тагила потерпевшие не обращались. Проверка будет проведена после сообщения в СМИ.

В начале февраля поджигатели устроили пожар в подъезде многоэтажки, подложив к двум квартирам горящую покрышку.

#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Полиция#Поджог#Имущество#Камера видеонаблюдения#Коктейль молотова#18+#Екатеринбург#МЧС#Дарья Бобровицкая
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