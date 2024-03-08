В Нижнем Тагиле пироманы подожгли квартиру на Цементной «коктейлем Молотова»

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Поджог на улице Цементной в Сухоложском поселке попал в объектив камер видеонаблюдения в понедельник, 4 марта. Двое мужчин бросили три бутылки с горючей жидкостью в низко расположенное окно квартиры на первом этаже. Сообщение об этом появилось в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
На место происшествия выезжало пожарное подразделение МЧС. Никто не пострадал, однако в квартире пламенем сильно повреждены две комнаты, сгорела мебель.
В ведомстве уточнили, что из-за пожара пришлось эвакуировать троих человек. Самостоятельно подъезд смогли покинуть девять жильцов.
В полицию Нижнего Тагила потерпевшие не обращались. Проверка будет проведена после сообщения в СМИ.
В начале февраля поджигатели устроили пожар в подъезде многоэтажки, подложив к двум квартирам горящую покрышку.