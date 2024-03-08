Взрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом и четырьмя легковыми авто

Мужчина за рулем Renault Logan запустил цепочку событий, которые привели к массовому ДТП: сначала он, не справившись с управлением, влетел в припаркованный JAC J7. От сильного удара «китайца» развернуло и сначала отбросило на грузовик КАМАЗ, а затем по инерции на Hyundai Solaris.