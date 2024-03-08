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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Екатеринбурге в ДТП с КАМАЗом пострадали мужчина и шестилетний ребенок

Взрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом и четырьмя легковыми авто

8 марта 2024, 12:25
Фото: 1MI

В Екатеринбурге в ДТП с КАМАЗом пострадали мужчина и шестилетний ребенок

Массовая авария на улице Шварца в Екатеринбурге с двумя пострадавшими произошла по вине водителя Renault Logan.

Сразу пять автомобилей столкнулись в Екатеринбурге. Травмы получили взрослый и маленький мальчик. Об аварии, которая произошла вечером в четверг, 7 марта, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.

Мужчина за рулем Renault Logan запустил цепочку событий, которые привели к массовому ДТП: сначала он, не справившись с управлением, влетел в припаркованный JAC J7. От сильного удара «китайца» развернуло и сначала отбросило на грузовик КАМАЗ, а затем по инерции на Hyundai Solaris.

Последний автомобиль также потерял управление и столкнулся с Kia Sportage.

В итоге пострадали двое: пассажир Renault Logan, а также шестилетний мальчик, который в момент столкновения находился в JAC J7.

Также медики провели осмотр другого ребенка, который находился в Kia — здесь обошлось без травм.

Экспертиза выявила алкоголь в крови водителя Renault. Кроме того, выяснилось, что за руль он сел без водительских прав.

Ранее в Екатеринбурге легковушка столкнулась с трамваем.

#Происшествия#ДТП#Столкновение#КАМАЗ#Массовое дтп#Травмы#Иномарки#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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