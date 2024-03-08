Взрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом и четырьмя легковыми авто

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Сразу пять автомобилей столкнулись в Екатеринбурге. Травмы получили взрослый и маленький мальчик. Об аварии, которая произошла вечером в четверг, 7 марта, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.
Мужчина за рулем Renault Logan запустил цепочку событий, которые привели к массовому ДТП: сначала он, не справившись с управлением, влетел в припаркованный JAC J7. От сильного удара «китайца» развернуло и сначала отбросило на грузовик КАМАЗ, а затем по инерции на Hyundai Solaris.
Последний автомобиль также потерял управление и столкнулся с Kia Sportage.
В итоге пострадали двое: пассажир Renault Logan, а также шестилетний мальчик, который в момент столкновения находился в JAC J7.
Также медики провели осмотр другого ребенка, который находился в Kia — здесь обошлось без травм.
Экспертиза выявила алкоголь в крови водителя Renault. Кроме того, выяснилось, что за руль он сел без водительских прав.
Ранее в Екатеринбурге легковушка столкнулась с трамваем.