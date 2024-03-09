285 млн на оборудование: в Свердловской области школьники приступают к созданию БПЛА

Свердловские школьники уже в скором времени смогут приступить к освоению новой образовательной программы по разработке и созданию дронов. Учебные заведения закупят необходимое оборудование. На эти цели из двух бюджетов, федерального и областного, выделено в общей сложности 285 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Свердловский пул».