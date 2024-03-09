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Свердловские школы получат 285 млн рублей на оборудование для создания БПЛА

285 млн на оборудование: в Свердловской области школьники приступают к созданию БПЛА

9 марта 2024, 11:44
Фото: 1MI

Свердловские школы получат 285 млн рублей на оборудование для создания БПЛА

Школы Свердловской области получат средства на приобретение оборудования для обучения школьников искусству создания беспилотников.

Свердловские школьники уже в скором времени смогут приступить к освоению новой образовательной программы по разработке и созданию дронов. Учебные заведения закупят необходимое оборудование. На эти цели из двух бюджетов, федерального и областного, выделено в общей сложности 285 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Свердловский пул».

Координатором программы назначен уральский техникум «Рифей», где имеется необходимая база и работают специалисты с подходящей квалификацией.

Напомним, что Свердловская область участвует в нацпроекте «Беспилотные авиационные системы» и входит в 30 пилотных регионов, где молодежь будет обучаться по этому направлению. В 17 школах Свердловской области власти планируют открыть специализированные классы. В программе помимо столицы региона участвуют Новоуральск, Красноуфимск, Ревда, Серов и Березовский.

Ранее задачу по подготовке специализированных кадров в сфере разработки и строительства беспилотной техники поставил президент Владимир Путин.

Первый подбитый в зоне СВО американский танк Abrams оказался на счету бойца, который проходил подготовку в екатеринбургском центре Академии беспилотных авиационных систем.

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#Общество#Дети#Свердловская область#Деньги#Программа#Школы#Федеральный бюджет#Обучение#Областной бюджет#Екатеринбург#Нацпроект#Беспилотники#Дарья Бобровицкая
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