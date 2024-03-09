Бойцы СВО 8 марта вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы подарить цветы женщинам

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Представительниц прекрасного пола Екатеринбурга с главным праздником весны поздравили не только любимые мужчины, но военнослужащие СВО. Вместе с представителями регионального отделения ОНФ они провели на улицах города праздничную акцию. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта».
У бойцов в полной боевой выкладке в руках было не оружие, а тюльпаны. Военные с букетами в руках были замечены на екатеринбургском «Арбате» — улице Вайнера.
Теплые слова, цветы и улыбки сделали этот день ещё ярче! Поздравляем Вас с 8 марта, дорогие дамы! — говорится в сообщении ОНФ.
Накануне 8 марта всех без исключения женщин за рулем останавливали инспекторы ГИБДД. Вместо проверки документов стражи правопорядка вручали дамам букеты.