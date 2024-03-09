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Published Сегодня, 06:32

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Updated Сегодня, 06:34

Участники СВО поздравили женщин Екатеринбурга с 8 Марта

Бойцы СВО 8 марта вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы подарить цветы женщинам

9 марта 2024, 06:32
Фото: скрин видео ОНФ

Участники СВО поздравили женщин Екатеринбурга с 8 Марта

Тюльпаны и хорошее настроение подарили жительницам Екатеринбурга 8 марта бойцы ВС РФ, которые участвовали в специальной военной операции, вместе с волонтерами «Народного фронта».

Представительниц прекрасного пола Екатеринбурга с главным праздником весны поздравили не только любимые мужчины, но военнослужащие СВО. Вместе с представителями регионального отделения ОНФ они провели на улицах города праздничную акцию. Об этом сообщает пресс-служба «Народного фронта».

У бойцов в полной боевой выкладке в руках было не оружие, а тюльпаны. Военные с букетами в руках были замечены на екатеринбургском «Арбате» — улице Вайнера.

Теплые слова, цветы и улыбки сделали этот день ещё ярче! Поздравляем Вас с 8 марта, дорогие дамы! — говорится в сообщении ОНФ.

Накануне 8 марта всех без исключения женщин за рулем останавливали инспекторы ГИБДД. Вместо проверки документов стражи правопорядка вручали дамам букеты.

#Общество#Праздник#Поздравления#Народный фронт#Екатеринбург#8 марта#Боец СВО#Дарья Бобровицкая
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