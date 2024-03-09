Честь Нижнего Тагила в финале «Урал-Mix» будут защищать «Лимонад» и «Эпиграф»

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
На окружном этапе фестиваля «Урал-Mix» большое количество наград завоевали воспитанники студии танца «Возрождение». Ребята показали высокий уровень профессионализма, а некоторые из них получили право выступить в финале конкурса. Об этом сообщает ГДДЮТ.
Студию «Возрождение» представляли шесть танцевальных групп, дуэт «Бусинки» и четыре солиста.
Без наград никто не остался. Группы «Лимонад», «Эпиграф», а также дуэт «Бусинки» получили высшие оценки жюри. Среди солистов судьи особо отметили выступления Ульяны Корягиной и Ольги Жермол.
Эти ребята примут участие в заключительном этапе, который состоится в Екатеринбурге 8 апреля в городском Дворце молодежи.
Другие группы студии «Возрождение» были отмечены серебряными и бронзовыми наградами. Дарья Фефилова и Валерия Маслова стали бронзовыми призерами в индивидуальном зачете, а Ульяна Маслова помимо золота завоевала также серебряную медаль.
Напомним, что в 2024 году фестиваль «Урал-Mix» проводится в двух номинациях — хореография и вокал.
Ранее стало известно, что от Нижнего Тагила в финале будут также участвовать танцевальный коллектив «Задоринка» ДДЮТ.