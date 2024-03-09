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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

В финале «Урал-Mix» Нижний Тагил представят «Лимонад» и «Эпиграф»

Честь Нижнего Тагила в финале «Урал-Mix» будут защищать «Лимонад» и «Эпиграф»

9 марта 2024, 11:29
Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

В финале «Урал-Mix» Нижний Тагил представят «Лимонад» и «Эпиграф»

Воспитанники студии танца «Вдохновение» ГДДЮТ Нижнего Тагила представят город в финале областного фестиваля творчества «Урал-Mix».

На окружном этапе фестиваля «Урал-Mix» большое количество наград завоевали воспитанники студии танца «Возрождение». Ребята показали высокий уровень профессионализма, а некоторые из них получили право выступить в финале конкурса. Об этом сообщает ГДДЮТ.

Студию «Возрождение» представляли шесть танцевальных групп, дуэт «Бусинки» и четыре солиста.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Без наград никто не остался. Группы «Лимонад», «Эпиграф», а также дуэт «Бусинки» получили высшие оценки жюри. Среди солистов судьи особо отметили выступления Ульяны Корягиной и Ольги Жермол.

Эти ребята примут участие в заключительном этапе, который состоится в Екатеринбурге 8 апреля в городском Дворце молодежи.

Другие группы студии «Возрождение» были отмечены серебряными и бронзовыми наградами. Дарья Фефилова и Валерия Маслова стали бронзовыми призерами в индивидуальном зачете, а Ульяна Маслова помимо золота завоевала также серебряную медаль.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Напомним, что в 2024 году фестиваль «Урал-Mix» проводится в двух номинациях — хореография и вокал.

Ранее стало известно, что от Нижнего Тагила в финале будут также участвовать танцевальный коллектив «Задоринка» ДДЮТ.

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