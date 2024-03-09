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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Тагильчане с ОВЗ победили в престижном всероссийском конкурсе талантов «Я могу»

Дети с ОВЗ из Нижнего Тагила стали победителями всероссийского конкурса талантов

9 марта 2024, 14:04
Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Тагильчане с ОВЗ победили в престижном всероссийском конкурсе талантов «Я могу»

Ребята из объединения «Игрушка-FEST» ГДДЮТ Нижнего Тагила участвовали в конкурсе талантов и завоевали призовые места.

Воспитанники ГДДЮТ по руководством педагога Ольги Серебряковой участвовали в дистанционном конкурсе творчества «Я могу…», который организует объединение «Парад талантов России». Жюри высоко оценило поделки двоих ребят. Об этом сообщает ГДДЮТ.

Девятилетний Максим Айгильдин завоевал второе место с поделкой «Грибная полянка». 12-летняя Ольга Бабина подготовила для конкурса работу «Зайчата в лесу», которая также получила вторую премию.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Конкурс «Я могу…» для детей с инвалидностью проводится при поддержке Министерства образования в изобразительном искусстве, хореографии, декоративно-прикладном творчестве и ряде других номинаций.

В финале фестиваля творчества «Урал-Mix» выступят воспитанники студии танца «Возрождение».

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#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#ГДДЮТ#Дети-инвалиды#Творчество#Декоративно-прикладное творчество#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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