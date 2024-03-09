Дети с ОВЗ из Нижнего Тагила стали победителями всероссийского конкурса талантов

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Воспитанники ГДДЮТ по руководством педагога Ольги Серебряковой участвовали в дистанционном конкурсе творчества «Я могу…», который организует объединение «Парад талантов России». Жюри высоко оценило поделки двоих ребят. Об этом сообщает ГДДЮТ.
Девятилетний Максим Айгильдин завоевал второе место с поделкой «Грибная полянка». 12-летняя Ольга Бабина подготовила для конкурса работу «Зайчата в лесу», которая также получила вторую премию.
Конкурс «Я могу…» для детей с инвалидностью проводится при поддержке Министерства образования в изобразительном искусстве, хореографии, декоративно-прикладном творчестве и ряде других номинаций.
В финале фестиваля творчества «Урал-Mix» выступят воспитанники студии танца «Возрождение».