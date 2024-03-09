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Две женщины погибли в ДТП с микроавтобусом и легковым авто под Екатеринбургом

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Екатеринбургом

9 марта 2024, 05:33
Фото: ГИБДД Свердловской области

Две женщины погибли в ДТП с микроавтобусом и легковым авто под Екатеринбургом

В результате лобового столкновения Peugeot и Fiat на автодороге «Екатеринбург — Реж — Алапаевск» двое погибли, три человека оказались в больнице.

ДТП со смертельным исходом произошло около 6 утра в субботу, 9 марта, на 50 км трассы «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» в Березовском районе. Его жертвами стали две женщины, еще три человека были госпитализированы в местную ЦРБ, информирует ГИБДД Свердловской области.

На данный момент известно, что автомобиль марки Peugeot по какой-то причине выехал на «встречку». Здесь машина столкнулась с микроавтобусом Fiat.

Фото: ГИБДД Свердловской области

От сильного удара обе машины развернуло и отбросило в разные стороны. Легковое авто получило сильные повреждение, а две женщины, водитель и пассажирка, погибли.

В микроавтобусе в момент столкновения находились три человека, которые получили травмы различной степени тяжести.

Все обстоятельства смертельного ДТП по Екатеринбургом установит оперативно-следственная группа.

В Екатеринбурге мужчина и 6-летний мальчик пострадали в ДТП с КАМАЗом 7 марта.

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#Происшествия#Больница#Свердловская область#ГИБДД#Гибель#Лобовое столкновение#Березовский#Травмы#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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