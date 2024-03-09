Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Екатеринбургом

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ДТП со смертельным исходом произошло около 6 утра в субботу, 9 марта, на 50 км трассы «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» в Березовском районе. Его жертвами стали две женщины, еще три человека были госпитализированы в местную ЦРБ, информирует ГИБДД Свердловской области.
На данный момент известно, что автомобиль марки Peugeot по какой-то причине выехал на «встречку». Здесь машина столкнулась с микроавтобусом Fiat.
От сильного удара обе машины развернуло и отбросило в разные стороны. Легковое авто получило сильные повреждение, а две женщины, водитель и пассажирка, погибли.
В микроавтобусе в момент столкновения находились три человека, которые получили травмы различной степени тяжести.
Все обстоятельства смертельного ДТП по Екатеринбургом установит оперативно-следственная группа.
В Екатеринбурге мужчина и 6-летний мальчик пострадали в ДТП с КАМАЗом 7 марта.