Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Екатеринбургом

ДТП со смертельным исходом произошло около 6 утра в субботу, 9 марта, на 50 км трассы «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» в Березовском районе. Его жертвами стали две женщины, еще три человека были госпитализированы в местную ЦРБ, информирует ГИБДД Свердловской области.