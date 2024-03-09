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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Вредное вещество превысило нормативы 6 марта в Нижнем Тагиле

Формальдегид превысил норму в 1,1 раза в Нижнем Тагиле 6 марта

9 марта 2024, 12:45
Фото: tagilcity.ru

Вредное вещество превысило нормативы 6 марта в Нижнем Тагиле

6 марта в Нижнем Тагиле вновь норму в 1,1 раза превысил формальдегид.

О нарушениях норматива по данному веществу сообщило «Уральское УГМС». По данным управления, 6 марта содержание CH2O составила 1,1 ПДК. Это означает, что наличие паров формальдегида в воздухе было 0,055 мг/м3 при норме в 0,05 мг/м3.

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Ранее TagilCity.ru писал, что вещество-загрязнитель появился в воздухе Нижнего Тагила в превышенной концентрации несколькими днями ранее — 4 марта. При этом люди связывали свое плохое самочувствие именно с началом выбросов, которое пришлось на НМУ. В настоящее время предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях нет.

Измерения газоанализатором редакции TagilCity.ru в эти дни превышений не показали. Имело место лишь наличие в воздухе диоксида азота 8 марта.

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