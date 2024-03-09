Формальдегид превысил норму в 1,1 раза в Нижнем Тагиле 6 марта

Ранее TagilCity.ru писал, что вещество-загрязнитель появился в воздухе Нижнего Тагила в превышенной концентрации несколькими днями ранее — 4 марта. При этом люди связывали свое плохое самочувствие именно с началом выбросов, которое пришлось на НМУ. В настоящее время предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях нет.