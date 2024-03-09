Формальдегид превысил норму в 1,1 раза в Нижнем Тагиле 6 марта

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
О нарушениях норматива по данному веществу сообщило «Уральское УГМС». По данным управления, 6 марта содержание CH2O составила 1,1 ПДК. Это означает, что наличие паров формальдегида в воздухе было 0,055 мг/м3 при норме в 0,05 мг/м3.
Ранее TagilCity.ru писал, что вещество-загрязнитель появился в воздухе Нижнего Тагила в превышенной концентрации несколькими днями ранее — 4 марта. При этом люди связывали свое плохое самочувствие именно с началом выбросов, которое пришлось на НМУ. В настоящее время предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях нет.
Измерения газоанализатором редакции TagilCity.ru в эти дни превышений не показали. Имело место лишь наличие в воздухе диоксида азота 8 марта.