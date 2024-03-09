tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

В Екатеринбурге надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» переехала на Плотинку

Лозунг «Кто мы, откуда, куда мы идем?» в Екатеринбурге переехал на Плотинку

9 марта 2024, 08:23
Фото: Дмитрий Москвин

В Екатеринбурге надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем?» переехала на Плотинку

После того, как знаменитый арт-объект в Екатеринбурге закрыли гигантской простыней, его уменьшенную копию заметили на Плотинке прямо напротив Приборостроительного завода.

Табличку со словами «Кто мы, откуда, куда мы идем?» обнаружили на Плотинке в Екатеринбурге. Ее разметили на ограждении набережной прямо напротив корпуса Приборостроительного завода, где недавно закрыли арт-объект, украшавший город с 2017 года, проинформировал паблик «Типичный Екатеринбург».

Фото: Дмитрий Москвин

Саму надпись закрыли брезентовой тканью в четверг, 7 марта. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что с администрацией собственник здания свои действия не согласовывал.

Ничего не знает о судьбе арт-объекта и его создатель, екатеринбургский художник Тимофей Радя. Об этом он написал в своих соцсетях.

Напомним, что на территории Приборостроительного завода должен быть построен храм Святой великомученицы Екатерины. Площадка была выбрана по итогам проведенного в городе референдума. Однако из-за пандемии коронавируса проект был заморожен.

В Нижнем Тагиле по инициативе 11-летней местной жительницы появится памятник подносу.

Читайте также:
В администрации Екатеринбурга прокомментировали судьбу закрытого тканью арт-объектаВ Екатеринбурге завесили простыней легендарную надпись на Приборостроительном заводе3,3 млн квадратных метров жилья появится в Свердловской области
#Общество#Завод#Строительство#Храм#Арт-объект#Демонтаж#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
Вчера, 14:47
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
Сегодня, 06:50
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Екатеринбургом
Сегодня, 05:33
Бойцы СВО 8 марта вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы подарить цветы женщинам
Сегодня, 06:32
Продавцы онлайн-магазина по продаже цветов пригрозили покупательнице минированием
Сегодня, 06:24
Взрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом и четырьмя легковыми авто
Вчера, 12:25