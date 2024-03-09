Лозунг «Кто мы, откуда, куда мы идем?» в Екатеринбурге переехал на Плотинку

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Табличку со словами «Кто мы, откуда, куда мы идем?» обнаружили на Плотинке в Екатеринбурге. Ее разметили на ограждении набережной прямо напротив корпуса Приборостроительного завода, где недавно закрыли арт-объект, украшавший город с 2017 года, проинформировал паблик «Типичный Екатеринбург».
Ничего не знает о судьбе арт-объекта и его создатель, екатеринбургский художник Тимофей Радя. Об этом он написал в своих соцсетях.
Напомним, что на территории Приборостроительного завода должен быть построен храм Святой великомученицы Екатерины. Площадка была выбрана по итогам проведенного в городе референдума. Однако из-за пандемии коронавируса проект был заморожен.
В Нижнем Тагиле по инициативе 11-летней местной жительницы появится памятник подносу.