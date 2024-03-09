Лозунг «Кто мы, откуда, куда мы идем?» в Екатеринбурге переехал на Плотинку

Табличку со словами «Кто мы, откуда, куда мы идем?» обнаружили на Плотинке в Екатеринбурге. Ее разметили на ограждении набережной прямо напротив корпуса Приборостроительного завода, где недавно закрыли арт-объект, украшавший город с 2017 года, проинформировал паблик «Типичный Екатеринбург».