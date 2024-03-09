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Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

На Свердловскую область надвигается снегопад

На Свердловскую область идет снегопад: в ГИБДД предупредили об опасности на дорогах

9 марта 2024, 10:18
Фото: ГИБДД Свердловской области

На Свердловскую область надвигается снегопад

Ухудшение дорожных условий из-за надвигающегося снегопада автоинспекторы прогнозируют в Североуральске и Ивделе.

Надвигающийся на северные районы Свердловской области снегопад может вызвать ухудшение дорожных условий, предупредили в пресс-службе ГИБДД региона.

Особую осторожность следует соблюдать водителям в районе Североуральска и Ивделя, сообщили автоинспекторы.

Призываем автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях, - обратились они к автолюбителям.

По прогнозу сервиса Яндекс.Погода, снег ожидается в городах Среднего Урала завтра, 9 марта. В понедельник, 10 марта, регион накроет сильный снегопад, который продлится два дня.

В Нижнем Тагиле снегопад начался утром 9 марта и продолжается уже несколько часов.

Ранее жителей Нижнего Тагила предупредили об опасных сосульках.

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