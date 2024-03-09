На Свердловскую область идет снегопад: в ГИБДД предупредили об опасности на дорогах

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Надвигающийся на северные районы Свердловской области снегопад может вызвать ухудшение дорожных условий, предупредили в пресс-службе ГИБДД региона.
Особую осторожность следует соблюдать водителям в районе Североуральска и Ивделя, сообщили автоинспекторы.
Призываем автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения и ответственно отнестись к вопросам дорожной безопасности в сложных погодных условиях, - обратились они к автолюбителям.
По прогнозу сервиса Яндекс.Погода, снег ожидается в городах Среднего Урала завтра, 9 марта. В понедельник, 10 марта, регион накроет сильный снегопад, который продлится два дня.
В Нижнем Тагиле снегопад начался утром 9 марта и продолжается уже несколько часов.
Ранее жителей Нижнего Тагила предупредили об опасных сосульках.