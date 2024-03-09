Под Горноуральским в ДТП с участием Renault и Hyundai пострадали несколько человек

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
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Updated Сегодня, 09:50
Автоинспекторы устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок — Renault и Hyundai. Машины столкнулись под Горноуральским. Авария произошла днем в субботу, 9 марта. Травмы получили сразу несколько свердловчан, информирует региональная Госавтоинспекция.
У одной из иномарок серьезно повреждена передняя часть.
На месте работают специалисты МЧС и медики — пришлось вызвать несколько бригад СМП. Других подробностей ведомство на данный момент не приводит.
Около 6 утра 9 марта смертельное ДТП произошло под Екатеринбургом. Погибли две женщины из одной машины, трое человек из другого авто травмированы.