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Updated Сегодня, 09:50

В ДТП под Горноуральским при столкновении двух авто пострадали несколько человек

Под Горноуральским в ДТП с участием Renault и Hyundai пострадали несколько человек

9 марта 2024, 09:32
Фото: ГИБДД Свердловской области

В ДТП под Горноуральским при столкновении двух авто пострадали несколько человек

Сразу несколько человек получили травмы в результате аварии на 156 км трассы «Екатеринбург- Нижний Тагил- Серов».

Автоинспекторы устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия с участием двух иномарок — Renault и Hyundai. Машины столкнулись под Горноуральским. Авария произошла днем в субботу, 9 марта. Травмы получили сразу несколько свердловчан, информирует региональная Госавтоинспекция.

У одной из иномарок серьезно повреждена передняя часть.

На месте работают специалисты МЧС и медики — пришлось вызвать несколько бригад СМП. Других подробностей ведомство на данный момент не приводит.

Около 6 утра 9 марта смертельное ДТП произошло под Екатеринбургом. Погибли две женщины из одной машины, трое человек из другого авто травмированы.

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#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Горноуральский#Пострадавшие#Иномарки#18+#Екатеринбург#Обстоятельства#Дарья Бобровицкая
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