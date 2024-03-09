Родные бодибилдера Дмитрия Кимака из Екатеринбурга назвали причину его смерти

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Сестра известного екатеринбургского спортсмена-бодибилдера Дмитрия Кимака назвала причины, по которой 28-летний молодой мужчина мог внезапно скончаться. Свою версию событий Екатерина Ракитина рассказала в беседе с Ura.ru.
По ее словам, брат не употреблял никаких запрещенных веществ, в крови ничего не обнаружено. Однако Дмитрий в последнее время упорно тренировался и, возможно, не рассчитал силы — сердце не справилось с перегрузками.
Также женщина предположила, что Дмитрий мог страдать от какого-то бессимптомного заболевания, о котором не знал сам.
Напомним, что Дмитрий Кимак скончался в воскресенье, 3 марта, спустя два дня после победы на чемпионате по бодибилдингу, к которому долго готовился. Ему стало плохо в ванной. Девушка спортсмена пыталась оказать ему первую помощь, однако он умер у нее на руках.
Дмитрий Кимак был широко известен в Екатеринбурге не только как спортсмен, но и как тренер по фитнесу. Он вел свой телеграм-канал, в котором рассказывал о правильных подходах к силовым тренировкам и особенностях здорового питания.
Ранее невеста Дмитрий Кимака рассказала о последних минутах его жизни.