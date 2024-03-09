Родные бодибилдера Дмитрия Кимака из Екатеринбурга назвали причину его смерти

Напомним, что Дмитрий Кимак скончался в воскресенье, 3 марта, спустя два дня после победы на чемпионате по бодибилдингу, к которому долго готовился. Ему стало плохо в ванной. Девушка спортсмена пыталась оказать ему первую помощь, однако он умер у нее на руках.