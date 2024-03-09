Уехавшая из РФ певица Монеточка* призналась в сильной ностальгии по Екатеринбургу

Posted 9 марта 2024, 13:19
Published 9 марта 2024, 13:19
Modified 9 марта 2024, 14:04
Updated 9 марта 2024, 14:04
Певица Монеточка*, покинувшая Россию с началом СВО и перебравшаяся в Литву, рассказала в интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» о сильной ностальгии по родному Екатеринбургу.
По ее словам, некоторые места в Вильнюсе очень напоминают столицу Урала. К тому же здесь осталось очень много «крутых людей» — это учителя, одноклассники, соседи, друзья.
По словам певицы, Екатеринбург — уникальный город, и живут в нем такие же уникальные люди. Ностальгия проявляется даже в мелочах: например, певица считает екатеринбургский майонез самым вкусным и хранит упаковку соуса в холодильнике.
Монеточка* замужем за продюсером Виктором Исаевым. После переезда за границу у пары родились двое детей. Второй ребенок Монеточки* появился на свет совсем недавно — в январе 2024 года.
В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки, который должен был состояться 27 марта.
*Признана иноагентом на территории РФ