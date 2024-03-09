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Posted 9 марта 2024, 13:19

Published 9 марта 2024, 13:19

Modified 9 марта 2024, 14:04

Updated 9 марта 2024, 14:04

Уехавшая из РФ певица Монеточка* призналась в сильной ностальгии по Екатеринбургу

9 марта 2024, 13:19

Покинувшая Россию певица Монеточка* сравнила Вильнюс с родным Екатеринбургом

Елизавета Гырдымова заявила, что Вильнюс, где она сейчас живет с семьей, местами сильно напоминает ей город детства и юности Екатеринбург.

Певица Монеточка*, покинувшая Россию с началом СВО и перебравшаяся в Литву, рассказала в интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» о сильной ностальгии по родному Екатеринбургу.

По ее словам, некоторые места в Вильнюсе очень напоминают столицу Урала. К тому же здесь осталось очень много «крутых людей» — это учителя, одноклассники, соседи, друзья.

По словам певицы, Екатеринбург — уникальный город, и живут в нем такие же уникальные люди. Ностальгия проявляется даже в мелочах: например, певица считает екатеринбургский майонез самым вкусным и хранит упаковку соуса в холодильнике.

Монеточка* замужем за продюсером Виктором Исаевым. После переезда за границу у пары родились двое детей. Второй ребенок Монеточки* появился на свет совсем недавно — в январе 2024 года.

В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки, который должен был состояться 27 марта.

*Признана иноагентом на территории РФ

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Переезд#Певица#Родина#Екатеринбург
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