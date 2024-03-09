tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 14:04

Updated Сегодня, 14:04

Покинувшая Россию певица Монеточка* сравнила Вильнюс с родным Екатеринбургом

Уехавшая из РФ певица Монеточка* призналась в сильной ностальгии по Екатеринбургу

9 марта 2024, 13:19
Фото: официальный телеграм-канал Монеточки*

Покинувшая Россию певица Монеточка* сравнила Вильнюс с родным Екатеринбургом

Елизавета Гырдымова заявила, что Вильнюс, где она сейчас живет с семьей, местами сильно напоминает ей город детства и юности Екатеринбург.

Певица Монеточка*, покинувшая Россию с началом СВО и перебравшаяся в Литву, рассказала в интервью YouTube-каналу «Нежный редактор» о сильной ностальгии по родному Екатеринбургу.

По ее словам, некоторые места в Вильнюсе очень напоминают столицу Урала. К тому же здесь осталось очень много «крутых людей» — это учителя, одноклассники, соседи, друзья.

По словам певицы, Екатеринбург — уникальный город, и живут в нем такие же уникальные люди. Ностальгия проявляется даже в мелочах: например, певица считает екатеринбургский майонез самым вкусным и хранит упаковку соуса в холодильнике.

Монеточка* замужем за продюсером Виктором Исаевым. После переезда за границу у пары родились двое детей. Второй ребенок Монеточки* появился на свет совсем недавно — в январе 2024 года.

В Екатеринбурге отменили концерт Инстасамки, который должен был состояться 27 марта.

*Признана иноагентом на территории РФ

Читайте также:
Родные бодибилдера Дмитрия Кимака из Екатеринбурга назвали причину его смерти«Мы очень скучаем по вам». Бойцы в зоне СВО тепло поздравили женщин с 8 МартаЛозунг «Кто мы, откуда, куда мы идем?» в Екатеринбурге переехал на Плотинку
#Общество#Переезд#Певица#Родина#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
Её года — её богатство: жительницу Черноисточинска поздравили со 111-летием
Вчера, 14:47
Праздник блинов и веселья: когда празднуют Масленицу в 2024 году
Сегодня, 06:50
Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Екатеринбургом
Сегодня, 05:33
Бойцы СВО 8 марта вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы подарить цветы женщинам
Сегодня, 06:32
Продавцы онлайн-магазина по продаже цветов пригрозили покупательнице минированием
Сегодня, 06:24
Взрослый и ребенок пострадали в массовом ДТП с КАМАЗом и четырьмя легковыми авто
Вчера, 12:25