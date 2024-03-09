В Екатеринбурге хозяйке «однушки» сделали перерасчет за свет на 94 тысячи рублей

Однако представители ЕРЦ уверены, что женщина слегка лукавит: она не подавала никаких данных по электроэнергии три года — с 2020 по 2022 годы. В прошлом году данные поступили лишь три раза. Из-за этого плата за электроэнергию ей начислялась по нормативу — 160 кВт в месяц. Однако после проведенной проверки выяснилось, что фактическое потребление электроэнергии было намного выше — около 1000 кВт ежемесячно.