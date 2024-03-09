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Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Хозяйка квартиры в Екатеринбурге получила счет за свет на 94 тысячи рублей

В Екатеринбурге хозяйке «однушки» сделали перерасчет за свет на 94 тысячи рублей

9 марта 2024, 12:25
Фото: 1MI

Хозяйка квартиры в Екатеринбурге получила счет за свет на 94 тысячи рублей

Огромный счет владелице однокомнатной квартиры в Екатеринбурге коммунальщики выставили за то, что она якобы не подавала показания приборов учета три года.

Почти 95 тысяч рублей к оплате увидела жительница Екатеринбурга по имени Маргарита в последней квитанции за электроэнергию. Коммунальщики утверждают, что в квартире изменилось количество жильцов. При этом хозяйка якобы не списывала показания счетчиков более трех лет. Об этом пишет издание E1.ru.

Женщина утверждает, что все это время подавала данные через личный кабинет в системе «Фрисби» Единого расчетного центра. Однако после последней проверки оказалось, что данные по холодной и горячей воде в базе остались, а электроэнергия исчезла. Маргарита подала досудебную претензию на ЕРЦ и управляющую компанию и намерена разобраться в ситуации.

Однако представители ЕРЦ уверены, что женщина слегка лукавит: она не подавала никаких данных по электроэнергии три года — с 2020 по 2022 годы. В прошлом году данные поступили лишь три раза. Из-за этого плата за электроэнергию ей начислялась по нормативу — 160 кВт в месяц. Однако после проведенной проверки выяснилось, что фактическое потребление электроэнергии было намного выше — около 1000 кВт ежемесячно.

Ранее жители одной из многоэтажек в Первоуральске получили огромные счета за свет из-за живущего по соседству майнера.

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#Деньги#ЖКХ#Электроэнергия#Оплата ЖКХ#Перерасчет#Потребление#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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