В Екатеринбурге виновником в обрушении полки с алкоголем в «Ленте» оказался ребенок

Сотрудники «Ленты» сразу же начали просматривать видеозаписи с камер наблюдения и выяснили, что стеллаж был сильно перегружен по вине одного из сотрудников магазина. Непосредственным же виновником обрушения стал ребенок, который облокотился на полку с другой стороны.