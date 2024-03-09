В Екатеринбурге виновником в обрушении полки с алкоголем в «Ленте» оказался ребенок

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В обрушении стеллажа с алкоголем в «Ленте» на проспекте Космонавтов в пятницу, 8 марта, виноваты двое — сотрудник гипермаркета и маленький мальчик. Об этом в беседе с E1.ru рассказал родственник пострадавшей из-за инцидента пожилой женщины.
По его словам, все произошло, когда пенсионерка стояла в очереди на кассу, рядом с полкой. Бутылки рухнули, осколки разлетелись и женщина получила резаную травму носа.
Сотрудники «Ленты» сразу же начали просматривать видеозаписи с камер наблюдения и выяснили, что стеллаж был сильно перегружен по вине одного из сотрудников магазина. Непосредственным же виновником обрушения стал ребенок, который облокотился на полку с другой стороны.
Мужчине, который расставлял алкоголь, объявили выговор и пообещали занести запись в трудовую книжку.
У пострадавшей пенсионерки, получившей порезы, подскочило давление. Ей потребовалась помощь медиков.
Родственник женщины заверил, что семья не намерена обращаться в полицию или суд и надеется разрешить инцидент мирным путем.
В Верхней Пышме на пенсионерку в «Магните» рухнул потолок.