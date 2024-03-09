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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:45

В Екатеринбурге установили виновных в обрушении стеллажа с алкоголем в «Ленте»

В Екатеринбурге виновником в обрушении полки с алкоголем в «Ленте» оказался ребенок

9 марта 2024, 07:43
Фото: паблик «Типичный Екатеринбург»

В Екатеринбурге установили виновных в обрушении стеллажа с алкоголем в «Ленте»

Два человека оказались причастными к обрушению огромного стеллажа со спиртными напитками в одном из гипермаркетов «Лента» Екатеринбурга. Один из них — маленький ребенок.

В обрушении стеллажа с алкоголем в «Ленте» на проспекте Космонавтов в пятницу, 8 марта, виноваты двое — сотрудник гипермаркета и маленький мальчик. Об этом в беседе с E1.ru рассказал родственник пострадавшей из-за инцидента пожилой женщины.

По его словам, все произошло, когда пенсионерка стояла в очереди на кассу, рядом с полкой. Бутылки рухнули, осколки разлетелись и женщина получила резаную травму носа.

Сотрудники «Ленты» сразу же начали просматривать видеозаписи с камер наблюдения и выяснили, что стеллаж был сильно перегружен по вине одного из сотрудников магазина. Непосредственным же виновником обрушения стал ребенок, который облокотился на полку с другой стороны.

Мужчине, который расставлял алкоголь, объявили выговор и пообещали занести запись в трудовую книжку.

У пострадавшей пенсионерки, получившей порезы, подскочило давление. Ей потребовалась помощь медиков.

Родственник женщины заверил, что семья не намерена обращаться в полицию или суд и надеется разрешить инцидент мирным путем.

В Верхней Пышме на пенсионерку в «Магните» рухнул потолок.

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#Общество#Происшествия#Ребенок#Сотрудник#Алкоголь#Пенсионерка#Гипермаркет#Травмы#Рухнул#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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