В Минздраве рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-Реж

Кроме того, ушибы получила 16-летняя девушка. Еще у одного мужчины — травма лица и перелом. В настоящий момент он помещен на скелетную вытяжку. Множественные переломы диагностированы у женщины врачами Березовской ЦГБ. Ей помощь оказывает специально вызванные специалисты из Центра медицины катастроф. Жизни шестого участника ДТП ничего не угрожает, он будет проходить лечение в стационаре.