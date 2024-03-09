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В смертельном ДТП на трассе Екатеринбург-Реж пострадала 16-летняя девушка

В Минздраве рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-Реж

9 марта 2024, 14:00
Фото: Минздрав Свердловской области

В смертельном ДТП на трассе Екатеринбург-Реж пострадала 16-летняя девушка

Всего шесть человек, в том числе девочка-подросток, пострадали в страшном ДТП на автодороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск с участием иномарки и микроавтобуса.

Стали известны подробности серьезного ДТП под Екатеринбургом, которое унесло жизни двоих свердловчан. Четыре человека получили серьезные травмы, в их числе — несовершеннолетняя, информирует региональный Минздрав.

Напомним, что автомобиль Peugeot и микроавтобус Fiat столкнулись около 6:30 утра 9 марта.

Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Екатеринбургом
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Пассажир одного из транспортных средств умер еще до приезда медиков. Пятерых людей доставили в разные лечебные учреждения в Реже и Березовском.

Вторая погибшая участница ДТП умерла уже в приемном покое — травмы оказались слишком серьезными.

Кроме того, ушибы получила 16-летняя девушка. Еще у одного мужчины — травма лица и перелом. В настоящий момент он помещен на скелетную вытяжку. Множественные переломы диагностированы у женщины врачами Березовской ЦГБ. Ей помощь оказывает специально вызванные специалисты из Центра медицины катастроф. Жизни шестого участника ДТП ничего не угрожает, он будет проходить лечение в стационаре.

Фото: Минздрав Свердловской области

По предварительной версии, авария могла произойти по вине водителя легковой иномарки, выехавшего на встречную полосу.

В Екатеринбурге накануне 8 Марта автомобиль врезался в трамвай.

#Происшествия#Свердловская область#Гибель#Столкновение#Виновник#Травмы#Смертельное дтп#18+#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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