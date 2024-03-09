В Минздраве рассказали подробности смертельного ДТП на трассе Екатеринбург-Реж

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Стали известны подробности серьезного ДТП под Екатеринбургом, которое унесло жизни двоих свердловчан. Четыре человека получили серьезные травмы, в их числе — несовершеннолетняя, информирует региональный Минздрав.
Напомним, что автомобиль Peugeot и микроавтобус Fiat столкнулись около 6:30 утра 9 марта.
Пассажир одного из транспортных средств умер еще до приезда медиков. Пятерых людей доставили в разные лечебные учреждения в Реже и Березовском.
Вторая погибшая участница ДТП умерла уже в приемном покое — травмы оказались слишком серьезными.
Кроме того, ушибы получила 16-летняя девушка. Еще у одного мужчины — травма лица и перелом. В настоящий момент он помещен на скелетную вытяжку. Множественные переломы диагностированы у женщины врачами Березовской ЦГБ. Ей помощь оказывает специально вызванные специалисты из Центра медицины катастроф. Жизни шестого участника ДТП ничего не угрожает, он будет проходить лечение в стационаре.
По предварительной версии, авария могла произойти по вине водителя легковой иномарки, выехавшего на встречную полосу.
В Екатеринбурге накануне 8 Марта автомобиль врезался в трамвай.