Влюбленный житель Екатеринбурга зажег сердце на пруду и сделал предложение девушке

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Житель столицы региона по имени Анатолий устроил необычный перфоманс, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. На льду Городского пруда он сделал инсталляцию в виде огромного пылающего сердца. Об этом сообщает паблик «Типичный Екатеринбург».
Со своей девушкой Анастасией молодой человек встречается уже четыре года. Познакомились они во время учебы, однако сблизило их общее увлечение — пара любит отдыхать в горах и активно занимается сноубордингом.
Известно, что девушка ответила на столь романтичное предложение о замужестве согласием.
В преддверии 8 Марта жительницы Нижнего Тагила вспомнили о самых необычных подарках, которые им довелось получать в праздник.