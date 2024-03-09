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Published Сегодня, 07:03

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Житель Екатеринбурга зажег сердце на пруду, чтобы сделать предложение любимой

Влюбленный житель Екатеринбурга зажег сердце на пруду и сделал предложение девушке

9 марта 2024, 07:03
Фото: скрин видео «Типичный Екатеринбург»

Житель Екатеринбурга зажег сердце на пруду, чтобы сделать предложение любимой

В Екатеринбурге влюбленный житель города зажег на пруду огромное сердце, чтобы сделать предложение руки и сердца своей девушке.

Житель столицы региона по имени Анатолий устроил необычный перфоманс, чтобы сделать предложение своей возлюбленной. На льду Городского пруда он сделал инсталляцию в виде огромного пылающего сердца. Об этом сообщает паблик «Типичный Екатеринбург».

Со своей девушкой Анастасией молодой человек встречается уже четыре года. Познакомились они во время учебы, однако сблизило их общее увлечение — пара любит отдыхать в горах и активно занимается сноубордингом.

Известно, что девушка ответила на столь романтичное предложение о замужестве согласием.

В преддверии 8 Марта жительницы Нижнего Тагила вспомнили о самых необычных подарках, которые им довелось получать в праздник.

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#Общество#Сердце#Любовь#Предложение#Невеста#Екатеринбург#Сноубординг#Дарья Бобровицкая
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