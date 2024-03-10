Автомобили встали в огромную пробку на ЕКАД

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
По словам одного из автомобилистов, ему пришлось простоять без движения на данном дорожном участке 25 минут. При этом водитель отметил, что на мосту проводится ремонт, но рабочих на нем не видно, пишет Е1.
Напомним, 3 марта 2024 года образовалась большая многокилометровая пробка на Пермском тракте. По словам водителей, они не могли нормально ехать более часа.
Известно, что затор возник из-за того, что на этом участке трассы проводятся ремонтные работы, которые начались еще в 2023 году.