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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

На ЕКАДе образовалась огромная пробка из автомобилей

Автомобили встали в огромную пробку на ЕКАД

10 марта 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney

На ЕКАДе образовалась огромная пробка из автомобилей

На екатеринбургской кольцевой дороге в районе Шувакиша скопилась огромная автомобильная пробка. Затор образовался 10 марта 2024 года.

По словам одного из автомобилистов, ему пришлось простоять без движения на данном дорожном участке 25 минут. При этом водитель отметил, что на мосту проводится ремонт, но рабочих на нем не видно, пишет Е1.

Напомним, 3 марта 2024 года образовалась большая многокилометровая пробка на Пермском тракте. По словам водителей, они не могли нормально ехать более часа.

Известно, что затор возник из-за того, что на этом участке трассы проводятся ремонтные работы, которые начались еще в 2023 году.

Около БЦ «Высоцкий» в Екатеринбурге возникла пробка из-за дорожной аварии
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#Транспорт#Дорога#Трасса#Пробка#Водители#Очевидцы#ЕКАД#Дорожное движение#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Автомобили#Затор#Инцидент
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