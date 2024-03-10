Бабушка и внук пострадали в ДТП на Сибирском тракте

По словам водителя Ford, он ехал с небольшой скоростью, а при повороте из-за солнца не увидел встречную машину, из-за чего продолжил движение и столкнулся. 37-летний водитель Suzuki рассказал, что он вместе с тещей и сыном поехал в Екатеринбург из дома.