Бабушка и внук пострадали в ДТП на Сибирском тракте

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
27-летний водитель Ford ехал в поселок Косулино и, поворачивая влево, столкнулся с Suzuki. В результате происшествия пострадали 59-летняя женщина и 11-летний мальчик, которые ехали в иномарке Suzuki.
Известно, что ребенок ехал на переднем сидении в детском кресле без нарушений ПДД, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
По словам водителя Ford, он ехал с небольшой скоростью, а при повороте из-за солнца не увидел встречную машину, из-за чего продолжил движение и столкнулся. 37-летний водитель Suzuki рассказал, что он вместе с тещей и сыном поехал в Екатеринбург из дома.
В момент аварии оба автомобилиста были трезвы.
Напомним, 9 марта 2024 года на автодороге Екатеринбург — Алапаевск случилась авария, в которой погибли двое человек, четверо пострадали.