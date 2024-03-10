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Водитель автомобиля устроил ДТП на Сибирском тракте из-за солнца

Бабушка и внук пострадали в ДТП на Сибирском тракте

10 марта 2024, 10:55
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Водитель автомобиля устроил ДТП на Сибирском тракте из-за солнца

Автомобили Ford Focus и Suzuki Swift столкнулись на Сибирском тракте. В аварии пострадало два человека. ДТП произошло утром 10 марта 2024 года.

27-летний водитель Ford ехал в поселок Косулино и, поворачивая влево, столкнулся с Suzuki. В результате происшествия пострадали 59-летняя женщина и 11-летний мальчик, которые ехали в иномарке Suzuki.

Известно, что ребенок ехал на переднем сидении в детском кресле без нарушений ПДД, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По словам водителя Ford, он ехал с небольшой скоростью, а при повороте из-за солнца не увидел встречную машину, из-за чего продолжил движение и столкнулся. 37-летний водитель Suzuki рассказал, что он вместе с тещей и сыном поехал в Екатеринбург из дома.

В момент аварии оба автомобилиста были трезвы.

Напомним, 9 марта 2024 года на автодороге Екатеринбург — Алапаевск случилась авария, в которой погибли двое человек, четверо пострадали.

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