Что-то попало под колеса: на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле вагон сошел с рельсов

После этого на ЕВРАЗ НТМК приехала проверка Ространснадзора. Выяснилось, что тепловоз вез 18 вагонов на станцию «Коксохим». Во время движения седьмой вагон сошел с рельсов первой и второй колесными парами. Причиной этого стало попадание постороннего предмета под поезд.