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В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК нарушили правила безопасности

Что-то попало под колеса: на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле вагон сошел с рельсов

10 марта 2024, 09:58
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК нарушили правила безопасности

23 января 2024 года на железнодорожной станции «Коксохим» ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле сошел вагон с рельсов. В результате проверки промышленное предприятие получило предостережение от контролирующих органов.

После этого на ЕВРАЗ НТМК приехала проверка Ространснадзора. Выяснилось, что тепловоз вез 18 вагонов на станцию «Коксохим». Во время движения седьмой вагон сошел с рельсов первой и второй колесными парами. Причиной этого стало попадание постороннего предмета под поезд.

Специалисты признали виновным в аварии замначальника цеха по избирательному дроблению. Он нарушил на предприятии инструкцию по движению поездов, маневровой работе и не обеспечил безопасность движения.

По законодательству, ЕВРАЗ НТМК должно содержать эти железнодорожные пути, освещать их и чистить от мусора и снега. Именно поэтому предприятие и получило предостережение.

Также надзорные органы выяснили, что на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не исключена опасность самопроизвольного движения поездов под откос.

ЕВРАЗ НТМК подтвердил аварию на ж/д путях и создал комиссию для расследования
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