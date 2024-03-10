Что-то попало под колеса: на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле вагон сошел с рельсов

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
После этого на ЕВРАЗ НТМК приехала проверка Ространснадзора. Выяснилось, что тепловоз вез 18 вагонов на станцию «Коксохим». Во время движения седьмой вагон сошел с рельсов первой и второй колесными парами. Причиной этого стало попадание постороннего предмета под поезд.
Специалисты признали виновным в аварии замначальника цеха по избирательному дроблению. Он нарушил на предприятии инструкцию по движению поездов, маневровой работе и не обеспечил безопасность движения.
По законодательству, ЕВРАЗ НТМК должно содержать эти железнодорожные пути, освещать их и чистить от мусора и снега. Именно поэтому предприятие и получило предостережение.
Также надзорные органы выяснили, что на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле не исключена опасность самопроизвольного движения поездов под откос.