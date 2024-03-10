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Published Сегодня, 10:07

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Демонстрация трусов разных эпох прошла в Екатеринбурге

Девушки разделись и показали трусики разных эпох в Екатеринбурге

10 марта 2024, 10:07
Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Демонстрация трусов разных эпох прошла в Екатеринбурге

В Екатеринбурге модели продемонстрировали на подиуме трусы разных эпох. Состоялось дефиле исторического нижнего белья.

Было показано, какое нижнее белье носили женщины от XV века до советского и настоящего времени. Зрители лицезрели разнообразие белья.

Шоу комментировали эксперты по историческому этикету Клуба исторических танцев Анна Кузнецова и Алла Овчинникова. Помогал им директор музея «Сделано в СССР» Ирина Светоносова.

Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Ранее сообщалось, что екатеринбурженка Яна Сапета, которая является победительницей одного из сезонов шоу «Холостяк», посетила «Неделю моды» в Милане. У нее осталось множество ярких впечатлений.

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