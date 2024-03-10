Девушки разделись и показали трусики разных эпох в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Было показано, какое нижнее белье носили женщины от XV века до советского и настоящего времени. Зрители лицезрели разнообразие белья.
Шоу комментировали эксперты по историческому этикету Клуба исторических танцев Анна Кузнецова и Алла Овчинникова. Помогал им директор музея «Сделано в СССР» Ирина Светоносова.
Ранее сообщалось, что екатеринбурженка Яна Сапета, которая является победительницей одного из сезонов шоу «Холостяк», посетила «Неделю моды» в Милане. У нее осталось множество ярких впечатлений.